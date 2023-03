By

Benefits of Silence In Mental And Physical Health : आपल्या पुराणात कधी कधी मौन पाळावं. दिवसातून किमान २ तास मौन पाळावं असं सांगितलं जातं. पण आपण त्याकडे सर्रास दूर्लक्ष करतो. पुणातली वानगी पुराणात असं म्हणत मौनाला क्षुल्लक समजतो. पण तुम्हाला माहिती आहे का, की मौनाचे प्रचंड फायदे आहेत. याचे शारीरिक आणि मानसिक फायदे तज्ज्ञांकडून जाणून घ्या.

मौनाचे महत्व

हल्लीच्या धावपळीच्या जीवनात शांतता फार महत्वाची आहे. आपण काम, सोशल मीडियाच्या माध्यमातून फारच बहिर्मुख आणि गोंधळात वावरत असतो. अशात आपल्यालाच आपला आवाज, म्हणणं ऐकायला वेळ नसतो. स्वतःशी संवाद हा सर्वात सुंदर संवाद असतो. त्यामुळे मौनाचे शारीरिक आणि मानसिक फायदे फार आहेत असा तज्ज्ञांची विश्वास आहे.

सततच्या आवाजात, गोंधाळात वावरणे हे आपल्या आरोग्यासाठी फारसे चांगले नाही हे अनेक वैज्ञानिक पुराव्यातून सिद्ध झाले आहे. त्यामुळेच संशोधनातून हे सिद्ध झाले आहे की, गोंगाटातही मौनात घालवलेला वेळ आपल्या आरोग्यासाठी अनेक प्रकारे फायदेशीर असतो. शरीरावर, मनावर त्याचे फार सकारात्मक फायदे होतात.

मौनाचे फायदे

बीपीचा त्रास कमी होऊ शकतो.

एकाग्रता आणि लक्ष देण्याचा कालावधी सुधारू शकतो.

त्रासदायक विचार शांत करू शकतो.

मेंदूच्या विकासाला चालना देऊ शकतो.

कोर्टीसोल कमी करू शकतो.

आंतरीक सर्जनशीलता वाढते.

चांगली झोप लागते.

मानसिकदृष्ट्या निरोगी वाटते.

डिस्क्लेमर : सदर लेख फक्त सामान्य माहितीसाठी आहे. सकाळ माध्यम समूह अशा कोणत्याही गोष्टींना पाठिंबा देत नाही. अधिक तपशीलांसाठी तुम्ही तज्ज्ञांचे मार्गदर्शन घेऊ शकता.