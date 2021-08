तरुणांनो, हृदय सांभाळा!

By

मुंबई : शहरात तरुणांमध्ये कोरोनापश्‍चात (corona) हृदयासंबंधी तक्रारी वाढल्याचे डॉक्टरांचे निरीक्षण आहे. तरुणांमध्ये यासंबंधी जागृती करणे गरजेचे असून त्यामुळे वेळेत उपचार करणे शक्य होईल, असे डॉक्टरांचे म्हणणे आहे. मुंबईतील (mumbai) १८ वर्षांच्या तरुणीला हृदयविकाराचा झटका आल्यानंतर उपचारांसाठी केईएम रुग्णालयात (KEM hospital) दाखल केले आहे. या तरुणीमध्ये कोरोनाची (corona) कोणतीही लक्षणे नव्हती, तसेच तिचे लसीकरणही झालेले नव्हते; मात्र तिच्या अँटीबॉडीजची तपासणी केली असता ती पॉझिटिव्ह आली. त्यामुळे तिच्या हृदयविकाराचा कोरोनाशी संबंध असल्याचे तिच्यावर उपचार करणाऱ्या डॉक्टरांचे म्हणणे आहे. (corona side effect Young people take care of your heart)

कोरोना संसर्गाच्या संपर्कात आलेल्या लोकांमध्ये हृदयासंबंधी तक्रारी वाढल्या आहेत. हृदयाशी निगडित वेगवेगळया समस्या घेऊन येणाऱ्या तरुण रुग्णांची संख्याही वाढली आहे. अशा तरुणांनी आरोग्यावर बारकाईने लक्ष ठेवणे गरजेचे आहे. शिवाय आरोग्याविषयी जागृती करणेदेखील गरजेचे आहे. यामुळे आरोग्याविषयी काही तक्रारी उद्‍भवल्यास वेळेत उपचार घेणे शक्य होणार असल्याचे डॉक्टर सांगतात. कोरोनातून बरे झाल्यानंतर चार ते सहा आठवड्यांत हृदयविकाराचा झटका येण्याचे प्रमाण वाढले आहे, पण हे इतर संसर्गामुळेही होण्याची शक्यता आहे. डेंगी किंवा इतर संसर्गापेक्षा कोरोनाची साथ आल्यापासून हृदयविकाराचा झटका येण्याच्या तक्रारी वाढल्याचे पी. डी. हिंदुजा रुग्णालयाचे हृदयरोगतज्ज्ञ डॉ. सुधीर पिल्लई यांनी सांगितले.

कोरोनामुळे होणारे परिणाम

हृदयाला धोका

हृदयात रक्ताच्या गुठळ्या होतात

रक्ताभिसरण संस्थेवर परिणाम

हृदयविकाराचा तीव्र झटका येतो

मायोकार्डिटिस नावाची दाहक प्रतिक्रिया होऊन हृदयाचे स्नायू कमकुवत होतात. त्यामुळेदेखील झटका येण्याचे प्रमाण वाढते.

कोरोनानंतर खबरदारी

हृदयाची नियमित तपासणी करावी

निरोगी आहार घेणे, शारीरिकरीत्या सक्रिय राहणे आणि डॉक्टरांनी सांगितल्याप्रमाणे औषधे घेणे गरजेचे.

छातीत जडपणा, श्वासोच्छ्‍वास घेण्यास त्रास यांसारख्या लक्षणांकडे लक्ष द्यावे.

जर कुणी आधीच हृदयरोगी असेल आणि त्याची लक्षणे वाढत असतील तर ताबडतोब डॉक्टरांकडे जावे.

जर रुग्ण सहा आठवडे ते तीन महिन्यांनंतर बरा झाला असेल, तर कुठल्याही अवघड क्रिया किंवा व्यायाम करू नये. यामुळे शरीरावर विशिष्ट मर्यादेपेक्षा जास्त ताण येऊ शकतो.

आम्ही अगदी तरुण लोकांना हृदयविकाराचा झटका येताना पाहिले आहे, परंतु यामागे कोरोना हेच एक कारण असल्याचे सिद्ध करणे कठीण आहे. तथापि, प्रत्येकाने योग्य ती खबरदारी घ्यावी; स्वतःचे लसीकरण करावे आणि कोविड- १९ नियमांचे पालन करणे आवश्यक असून हृदयरोग रुग्णांनी त्यांची औषधे सुरू ठेवावीत.

-डॉ. प्रफुल्ल केरकर, हृदयविकार विभाग प्रमुख, केईएम रुग्णालय

कोरोनाकाळात या साथीची भीती आणि चिंता वाढली आहे. छातीत दुखण्याच्या तक्रारी घेऊन बरेच तरुण येत आहेत. त्याशिवाय कोरोनामुळे रक्त गोठण्याच्या प्रक्रियेमुळे काही आठवड्यांपासून ते बरे झाल्यानंतरच्या काही महिन्यांपर्यंत हृदयविकाराचा झटका येऊ शकतो. हे टाळण्यासाठी आम्ही रक्त पातळ करणारी औषधे चार ते आठ आठवडे घेण्याची शिफारस करतो.

डॉ. हसमुख रावत, हृदयरोगतज्ज्ञ, फोर्टिस रुग्णालय