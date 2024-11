Winter Diet Tips: आहारात करा हे बदल, हिवाळ्यात राहाल निरोगी

Changes to do in diet for good health: सध्‍या पुण्यातील तापमानाचा पारा १३ अंशांच्‍या जवळपास असून, बोचरी थंडी अंगाला झोंबायला सुरुवात झाली आहे, परंतु याचबरोबर आणखी एक बदल जाणवत आहे तो म्‍हणजे अचानक भूकही वाढण्‍यास सुरुवात झाली आहे. परंतु, ही भूक वाढण्‍याचे कारण म्‍हणजे हिवाळ्यात थंड हवामानामुळे शरीराचे तापमान कमी होते व भूक उत्तेजित होते. म्‍हणून या काळात नेहमीपेक्षा आहारात थोडा बदल करून आहार घ्यावा, असा सल्‍ला आहारतज्ज्ञ व आयुर्वेदतज्‍ज्ञांनी दिला आहे.

तीनही ॠतूंपैकी हिवाळा हा ऋतू शरीराच्‍या आरोग्यासाठी उत्‍तम समजला जातो. या काळात थंड व आंबट पदार्थ प्रकर्षाने टाळायला हवेत. ज्‍यांचे वजन कमी आहे किंवा शरीरयष्‍टी कृश आहे त्‍यांच्‍यासाठी हा काळ तर वजन वाढवण्‍यासाठीही उपयुक्‍त आहे. त्‍यांनी गोड पदार्थ खावेत. या काळात बाजरीची भाकरी खायला हवी. पालेभाज्‍या, फळभाज्‍या खाव्‍यात, परंतु कडधान्‍ये कमी खावेत. कारण, त्‍याने वात व रुक्षता वाढते, असा सल्‍ला तज्‍ज्ञ देतात.