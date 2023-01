Earphones side Effects : हल्ली धकाधकीच्या आयुष्यात जसा प्रत्येकाच्या हाती मोबाईल दिसतो तसा प्रत्येकाच्या कानात इअरफोन दिसतो. आज तीन पैकी एक जणाजवळ इअर फोन हा असतोच.

कॉल किंवा मीटींग अटेंड करणे असो की इतर व्हिडीओ पाहणे यासाठी इअरफोन ची आवश्यकता असते पण याचा अति वापर केल्यामुळे काय गंभीर परिणाम होऊ शकतात, तुम्हाला माहिती आहे का? चला तर जाणून घेऊया. (do you have habit to use earphones for long time damage your ear )

ऑफीसमध्ये काम करताना, प्रवास करताना किंवा घरकाम करतानाही आपण इअरफोनचा वापर करत असतो. पण याचा सततच वापर आपल्यावर जीवघेणा ठरू शकतो.

इअरफोन सतत घातल्याने कानाला खूप त्रास होतो. एवढंच काय तर ऐकणेही दूर होते.

जेव्हा आपण तासन् तास इअरफोन घालतो तेव्हा कानाला इन्फेक्शन होण्याची जास्त भीती असते.

याशिवाय या अशा इन्फेक्शनमुळे कँसर होण्याचाही धोका वाढतो.

