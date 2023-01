Weight Loss : चॉकलेट-बिस्कीट असे खाल तर झटक्यात होणार वजन कमी

By

अनेकांना चॉकलेट बिस्कीट खायला आवडतं पण अनेकजण वजन वाढीच्या भीतीने चॉकलेट किंवा बिस्कीट खायला टाळतात पण अशा लोकांनी जर एक सोपी ट्रिक्स फॉलो केली तर चॉकलेट किंवा बिस्कीट खाल्यानंतर त्यांचं वजन वाढणार नाही उलट वजन कमी होणार.

तुम्ही म्हणाल, हे कसं शक्य आहे.. पण हे खरंय. चला तर या विषयी सविस्तर जाणून घेऊया. (eat chocolate biscuits this way helps to make Weight Loss healthy lifestyle)

आपल्या आहारात कॅलरीचं प्रमाण 100-200 ने कमी करावं

याशिवाय 100-200 अतिरिक्त कॅलरी बर्न कराव्यात.

चॉकलेट्स-बिस्कीट्स खाताना कमी प्रमाणात खा.

दहा वीस मिनिटे अतिरीक्त वॉक करा.

