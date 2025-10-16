Health Care: निरोगी आरोग्यासाठी वर्षात दोनदा आरोग्य तपासणी करा, डॉक्टरांचा आरोग्यमंत्र

बदलत्या आणि धावपळीच्या जीवनशैलीमुळे प्रत्येक व्यक्ती व्यस्त झाला आहे. तो आरोग्याबाबत जागरूक नसल्यामुळे विविध आजारांनी ग्रासतोय. आजार हाताबाहेर गेल्यावर व्यक्ती रुग्णालयाकडे धाव घेते. यामुळे प्रत्येक व्यक्तीने आपल्या आरोग्याबाबत जागरूक असणे अत्यंत महत्त्वाचे आहे. दर तीन महिन्यांनी किंवा वर्षातून दोनदातरी डॉक्टरांना दाखवून तपासण्या करून घ्याव्यात आणि भविष्यात होणाऱ्या आजारांपासून आपला बचाव करावा, असा आरोग्यमंत्र गणपती सुपर स्पेशालिटी हॉस्पिटलचे संचालक डॉ. अनिल गवळी यांनी दिला. .सकाळ’ कार्यालयात बुधवारी (ता. १५) ‘सकाळ संवाद’ या कार्यक्रमात डॉ. अनिल गवळी यांनी आरोग्यसेवेबाबत माहिती दिली. यावेळी ते म्हणाले, की छत्रपती संभाजीनगर लोकसंख्या आणि उद्योग व्यवसायाच्या दृष्टीने वेगाने वाढत आहे. त्याचप्रमाणे येथे मेडिकल हबही निर्माण झाले असून पुणे, मुंबईच्या धर्तीवर येथे वाजवी दरात रुग्णांवर उपचार करण्यात येत आहेत. परंतु, नागरिक आपल्या आरोग्याबाबत जागरूक नसल्यामुळे विविध आजारांनी ग्रासलेले दिसतात. यात साधारणतः उच्च रक्तदाब, मधुमेह या आजारांचा भरणा दिसतो. तसेच शासनाच्यावतीने विविध आजारांवर योजनेअंतर्गत उपचार होतात. असले तरीही ती रक्कम तोकडी असते. अनेक वर्षांपासून योजनेवरील पॅकेजचे दर तसेच आहेत. दुसरीकडे महागाई मोठ्या प्रमाणात वाढली असून सर्वच औषधी व यंत्रे महागली आहेत. त्या प्रमाणात शासनाकडून मिळणारी रक्कम अपुरी पडते. असे असूनही रुग्णालयात आलेला प्रत्येक रुग्ण कसा बरा होईल, याकडे लक्ष केंद्रित करत डॉक्टर सेवा देण्याचे काम करत असतात, असे गवळी यांनी नमूद केले..‘फॅमिली डॉक्टर’च्या संपर्कात राहाप्रत्येक व्यक्तीने वर्षातून दोनदा रुग्णालयात जाऊन तपासण्या करायला हव्यात. तसेच एखाद्या आजारावर गुगल व मोबाइलवरून माहिती घेऊन कोणत्याच प्रकारचे औषध उपचार घेऊ नयेत. आपल्या फॅमिली किंवा इतर डॉक्टरांना दाखवून त्याचे निदान करावे. सेकंड ओपनियनसाठी इतर डॉक्टरांचा सल्ला घ्यावा.हृदयाची तपासणी आवश्यकहल्ली तरुण आणि खेळाडूंमध्येही हृदयविकाराचे आजार वाढताना दिसत आहेत. वजन कमी करणे तसेच शरीरयष्टी बनवण्यासाठी विविध प्रोटिन व सप्लीमेंटचा वापर करतात. तर काही तरुण अचानकच मोठ्या प्रमाणात वजन उचलतात, पहिल्यांदाच धावतात. अशा परिस्थितीत धाप लागते; कालांतराने धाप कमी न झाल्यास तरुणांनी रुग्णालयात जाऊन हृदयाची तपासणी करून घेणे आवश्यक आहे, जेणेकरून पुढील हृदयविकाराचा आजार टाळता येऊ शकतो, असे डॉ. गवळी यांनी नमूद केले..Cancer Treatment: कॅन्सरचा संसर्ग होण्याआधीच थांबवणार सुपर व्हॅक्सीन; उपचारात घडणार क्रांती.आरोग्यदायी जीवनासाठी टप्पेदररोज नियमित व्यायाम करावा.पुरेशी झोप घ्या, व्यसन टाळा.नियमित सकस आहार घ्यावा.गोड अन्नपदार्थ खाणे टाळावे.रस्त्यावरील अन्न खाणे टाळावे.डॉक्टरांच्या सल्ल्याशिवाय औषध नको.शक्यतो लाकडी घाण्याचे तेल वापरावे.मानसिक स्वास्थ्यासाठीझोपण्याआधी, सकाळी उठल्यानंतरवीस मिनिटे ध्यानसाधना करावी.झोपताना शक्यतो मोबाइल टाळावा.रील्स, यूट्यूबवरील व्हिडिओ टाळावेत.याऐवजी पुस्तके वाचावीत.रात्रीचे जेवण कमी करावे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.