What is e-cigarettes: सिगारेट ओढणं किंवा धूम्रपान Smoking करणं हे आरोग्यासाठी अत्यंत हानिकारक आहे. तंबाखू असलेली सिगारेट ओढल्याने कर्करोग, मधुमेह, हृदयाचे आजार, किडनीचे आजार असे अनेक गंभीर आजार होण्याची शक्यता वाढते. Health Tips Marathi Beware E Cigaretts more harmful for health

धुम्रपानाचा Smoking जवळपास सर्वच अवयवांवर विपरीत परिणाम होत असतो. एवढचं काय तर यामुळे नैराश्य Depression आणि अनेक मानसिक आजारही वाढतात. गेल्या काही वर्षात तरुणाईमध्ये ई-सिगारेटची E- Cigaretts क्रेझ जास्त वाढताना दिसतंय.

अशा ई- सिगारेटवर भारतात २०१९ सालामध्ये बंदी घालण्यात आली आहे. मात्र तरी गैरमार्गाने तरुणांना या ई-सिगारेट सहज उपलब्ध होतात. या सिगारेटचे दुष्परिणाम पाहताच भारत सरकारने ई-सिगारेटवर बंदी घालण्याचा महत्वपूर्ण निर्णय घेतला.

ई- सिगारेटमध्ये वेगवेगळ्या प्रकारचे फ्लेव्हर्स उपलब्ध असतात. त्यामुळेच काही देशांमध्ये सिगारेटचं व्यसन सोडण्यासाठी म्हणून e-cigarettesचा वापर केला जाऊ लागला. मात्र यामुळे तरुणांना ई-सिगारेटच व्यसन लागू लागलं.

शिवाय आता या E-cigarettes आरोग्यासाठी अतिधोकादायक असल्याचं समोर येतंय या सिगारेटमध्ये फ्लेवरिंग एजंट्स आणि प्रोपीलीन ग्लायकॉल आणि व्हेजिटेबल ग्लिसरीन यांसारखे वापरण्यात येणारे घटक आरोग्यासाठी हानिकारक आहेत.

काय आहे ई-सिगारेट?(what is e-cigarettes)

ई-सिगारेट हे एक बॅटरी ऑपरेटेड डिव्हाईस असतं. नेहमीच्या कागदी सिगारेटप्रमाणे मात्र यामध्ये तंबाखू भरलेली नसते. त्याएवजी यामध्ये एका कार्टेजमध्ये लिक्विड निकोटिन भरण्यात आलेलं असतं. हे निकोटीन रिफिल करता येतं. ही सिगारेट पेटण्याची आवश्यकता नसते. तसचं यातून धूरही बाहेर येत नाही.

या ई-सिगारेटचा वापर करताना लिक्विड निकोटिन गरम होवून त्याची वाफ तयार होते. एकूणच ही सिगारेट पिणारे निकोटिनची वाफ खेचत असतात. या सिगारेटमध्ये एक छोटा हिटर असतो तो बॅटरीच्या मदतीने गरम होवून लिक्विड निकोटिनचं वाफेत रुपांतर करण्यास मदत होते.

ई-सिगारेट जास्त धोकादायक का? (e-cigarettes side effects)

रोग नियंत्रण आणि प्रतिबंध केंद्रांनुसार, ई-सिगारेट सामान्यत: हिटिंग प्रोसेसमध्ये एसोरोल तयार करतात. तसचं यातील प्रोपीलीन ग्लायकोल आणि व्हेजिटेबल ग्लिसरीन यांसारखे ऍडिटीव्ह एजंट गरम केल्यावर फॉर्मल्डिहाइड आणि एसीटाल्डिहाइडसह विविध संयुगे तयार करू शकतात. त्यानंतर श्वासासोबत हे एसोरल फुफ्फुसात जातं.

ई-सिगारेटमध्ये जरी तंखाखू नसलं तरी त्यामध्ये तंबाखूतील मुख्य घटक म्हणजेच निकोटिनचा वापर तर करण्यात आलेला असतो. निकोटिनमुळे फुफ्फुस, हृदय, रक्तवाहिन्या आणि गॅस्ट्रोइंटेस्टाइनल सिस्टमवर दुष्परिणाम होतो. परिणामी दमा, फुफ्फुसाचे आजार, कोरोनरी आर्टरी डिसीज, स्ट्रोक आणि गॅस्ट्रिक अल्सरची शक्यता वाढते.

काही तज्ञांच्या मते पारंपरिक म्हणजे तंबाखू असलेल्या कागदी सिगारेटपेक्षा ई- सिगारेटमुळे हृदयाच्या कार्यावर अधिक जास्त प्रमाणात दुष्परिणाम होतो. ई-सिगारेटमुळे हृदयाच्या रक्तप्रवाहावर विपरीत परिणाम होत असल्याने हृदयाच्या विकारांचा धोका दुप्पटीने वाढतो.

ई-सिगारेटमध्ये आढळणारे कार्सिनोजेनिक घटक आढळतात. जे अत्यंत विषारी असून फुफ्फुस आणि हृदयावर त्याचा दुष्परिणाम होते.

एकंदरच ई-सिगारेट त्यातील निकोटीन सोबतच त्यात वापरण्यात येणाऱ्या फ्लेव्हरिंग एजंटमुळे जास्त धोकादायक ठरत आहे.