Fridge water side effects: मे महिना म्हटलं की आग ओकणारा सुर्य आणि घामाच्या धारा याने जीन नकोसा होतो. घरात बसून रहावं आणि सतत गारेगार पाणी Cold Water प्यावं असं प्रत्येला वाटतं.

उन्हातून घरी आल्यावर फ्रिज उघडून गार पाणी प्यायल्यावर घशाची कोरड दूर होते. Health Tips Marathi Cold Water from Refrigerator may harm you

गरमीमुळे शरीर हायड्रेट ठेवण्यासाठी आपण कोल्ड ड्रिंक Cold Drink तसचं लस्सी , ताक आणि फ्रूट ज्यूसचं सेवन करतो. तसचं उन्हाळ्यात Summer हायड्रेट राहण्यासाठी किमान ८-१० ग्लास पाणी पिणं गरजेचं आहे.

उन्हाळ्यात पाणी पित असताना ते योग्य तापमानाचं पिण गरजेचं आहे. कारण पाण्याच्या तापमानाचा Temprature तुमच्या शरीरावर परिमाम होत असतो. उन्हाळ्यात पोटाला थंडावा मिळावा म्हणून अनेकजण फ्रिजमधलं Refrigerator चिल्ड पाणी पितात.

तसचं अनेकजण थकवा आणि तहान भागवण्यासाठी थंड गार पाणी Cold Water पितात. यामुळे काही वेळासाठी दिलासा मिळत असला तरी थंड गार पाणी पिणं आरोग्यासाठी नुकसानदायक ठरू शकतं.

आयुर्वेदामध्ये थंड पाण्याला नुकसनादायकत मानलं आहे. खासकरून फ्रिजमधील चिल्ड पाणी आरोग्यासाठी घातक आहे. यामुळे आरोग्याच्या अनेक समस्या निर्माण होवू शकतात.

पचनसंस्थेवर परिणाम- एखाद्या पदार्थाचं सेवन केल्यानंतर शरीर त्या पदार्थाला शरीराच्या तापमानवर घेऊन येतं. त्यानंतर ते पचनासाठी पुढे जात. खाल्लेल्या पदार्थाचं तापमान पोटाच्या तापमानाच्या लेवलला आधी आणलं जातं.

मात्र फार कमी तापमान असलेले म्हणजेच थंड पदार्थ खाल्ल्याने शरीर ते त्याच्या तापमानाबरोबर आणण्यासाठी प्रयत्न करू लागतं. यामुळे पचन क्रिया मंदावते आणि अपचनाची समस्या निर्माण होते.

पोटात थंड पाणी गेल्याने अपचनाचा त्रास होतो. एका संशोधनानुसार थंड पाण्यामुळे रक्तवाहिन्या आकुंचन पावतात त्यामुळेही पचनाची समस्या निर्माण होते.

घसा खवखवणे- अनेकदा फ्रिजमधलं गार पाणी प्याल्याने घसा खवखवू लागतो. तसचं घशाला सूज आल्याने आवाज बदलतो. तसचं जेवल्यानंतर थंड पाणी प्यायल्याने म्युकस तयार होतो आणि श्वसनाच्या मार्गात अडथळा निर्माण होतो.

यामुळे देखील घसा खवखवणे, कफ, सर्दी आणि घशाला सूज अशा समस्या निर्माण होवू शकतात.

हृदयावर दुष्परिणाम- फ्रिजमधील थंड पाण्याचा तुमच्या हृदयावर देखील गंभीर परिणाम होवू शकतो. थंड पाण्यामुळे हृदयाचे ठोके कमी होतात.

एका अभ्यासानुसार फ्रिजमधलं थंड पाणी जास्त प्यायल्याने दहावी क्रॅनियल नर्व्ह (व्हॅगस नर्व्ह) स्टिम्युलेट म्हणजेच उत्तेजित होते. थंड पाण्याता परिणाम थेट या नर्व्हवर होत असल्याने त्याचा परिणाम हार्ट रेटवर होतो.

यासाठी खास करून बाहेरून चालून आल्यानंतर तसचं वर्क आऊट करताना थंड गार पाणी पिणं टाळावं.

वजन कमी करण्यात अडचणी- अलिकडे वाढतं वजन ही एक मोठी समस्या निर्माण झाली आहे. वजन नियंत्रणात राखण्यासाठी अनेकजण मोठी मेहनत घेतात.

मात्र पाणी पीत असताना यापैकी अनेक योग्य खबरदारी घेत नाही. वजन कमी करणाऱ्यांनी थंड पाणी पिऊ नये. यामुळे शरीरातील फॅट बर्न करण्यासाठी अडचण निर्माण होते. Cold water side effects

फ्रिजमधील पाण्यामुळे शरीरातील फॅट्स अधिक कडक होतात. त्यामुळे चरबी कमी करण्यात अडचण निर्माण होते आणि वजन कमी होत नाही.

डोकेदुखीची समस्या- उन्हातून आल्यानंतर जर तुम्ही लगेचच फ्रिजमधलं थंड पाणी किंवा बर्फाचं पाणी पित असाल तर यामुळे ब्रेन म्हणजेच मेंदू फ्रिज होवू शकतो. थंड पाणी प्यायल्याने तुमच्या मणक्यातील अनेक नसा थंड होऊ शकतात, ज्यामुळे मेंदूवर परिणाम होतो आणि डोकेदुखी सुरु होवू शकते.

यासाठीच उन्हाळ्यात फ्रिजमधील थंड पाणी पिण्याएवजी माठातील गार पाणी पिणं हा सर्वात उत्तम पर्याय आहे.