High BP Remedies : रक्तवाहिन्यांमधील वाढलेला रक्तदाब नियंत्रित करतील हे 5 रूपयाचे उपाय!

High BP Remedies : बीपी म्हणजे ब्लड प्रेशर अर्थात उच्च रक्तदाब होय. ही समस्या अनेकांना सामान्य वाटते पण ती जितकी सामान्य वाटते तितकी अजिबात नाही. पूर्वी रक्तदाबाची समस्या फार कमी व्यक्तींमध्ये दिसून यायची. पण आता लोकांची आहारशैली आणि जीवनशैली बदललेली आहे व त्यामुळे रक्तदाबाचे प्रमाण सुद्धा मोठ्या प्रमाणावर वाढत आहे.

High BP ची समस्या काही वेळा कालांतराने गंभीर स्वरूप धारण करते आणि अशा वेळी त्यावर नियंत्रण न ठेवल्यास तुम्ही हृदयविकाराचे शिकार होऊ शकता. अशा परिस्थितीत जीवनशैली सुधारणे अत्यंत गरजेचे आहे. (High BP Remedies : control the increased blood pressure in the arteries include these 5 vegetables in your diet)

दुसरे म्हणजे, आहारात काही भाज्यांचा समावेश करा ज्यामुळे रक्तवाहिन्या वेगाने रुंद होऊन ही स्थिती नियंत्रित होण्यास मदत होते. चला तर मग जाणून घेऊया हे साधे आणि स्वस्तातले उपाय.

उच्च रक्तदाब दोन प्रकारचे असतात. एक असतो प्रायमरी ब्लड प्रेशर आणि दुसरा असतो सेकंडरी ब्लड प्रेशर! प्रायमरी ब्लड प्रेशर कसा ओळखावा त्याची कोणतीच लक्षणे अजून तरी समोर आलेले नाहीत. वैद्यकीय क्षेत्रात अजूनही प्रायमरी ब्लड प्रेशरवर मोठ्या प्रमाणावर संशोधन सुरु आहे.

सेकंडरी ब्लड प्रेशर मध्ये वजन वाढणे, अनुवंशिकता, आळशी जीवनशैली, व्यसनाची सवय आणि वाढते वय यांसारख्या समस्यांचा समावेश होतो. हे दोन्ही प्रकार घातक असून वेळीच उच्च रक्तदाबाच्या समस्येला आळा घालणे गरजेचे होऊन बसते.

बीट (Beetroot)

बीटरूटमध्ये नायट्रिक ऑक्साईड असते. जे एक कंपाऊंड आहे जे सिस्टोलिक रक्तदाब कमी करण्यास मदत करते. बीटरूट साइड डिश म्हणून कच्चे खा किंवा स्मूदी म्हणून प्या, यामुळे रक्तवाहिन्या रुंद होतात, रक्त प्रवाह सुधारतो आणि बीपी व्यवस्थापित करण्यास मदत होते.

पालेभाज्या (Vegetables)

पालेभाज्यांमध्ये नायट्रेट असते, जे रक्तदाब दुरुस्त करण्यास उपयुक्त आहे. मग ती मोहरीची भाजी असो, मेथी असो किंवा पालक. या सर्वांमध्ये अँटीऑक्सिडंट्स असतात जे बीपी नियंत्रित करण्यास उपयुक्त असतात. याशिवाय या पालेभाज्या हृदयासाठी अनेक प्रकारे फायदेशीर असतात.

लसूण (Garlic)

हाय बीपीमध्ये लसूणचे फायदे अनेक आहेत. लसूण सिस्टोलिक आणि डायस्टोलिक रक्तदाब पातळी 11.2 मिमी एचजीने कमी करण्यास मदत करू शकते. काही संशोधन असे सूचित करतात की त्याचे काही अँटीप्लेटलेट्स प्रभाव आहेत, जे रक्तवाहिन्या रुंद करण्याबरोबरच बीपी व्यवस्थापित करण्यास उपयुक्त आहेत.

मुळा (Radish)

मुळ्यामध्ये अँटीऑक्सिडंट्स, कॅल्शियम आणि पोटॅशियम सारख्या खनिजे भरपूर प्रमाणात असतात. एकत्रितपणे, हे पोषक उच्च रक्तदाब कमी करतात आणि हृदयरोगाचा धोका कमी करतात. मुळ्यामध्ये नायट्रेट असते जे बीपी कमी करण्यास उपयुक्त आहे.

हिरवी मिरची (Green Chili)

हिरव्या मिरचीच्या कॅप्सॅसिनमुळे फॅट लिपिड कंट्रोल होण्यास मदत होते, ज्यामुळे उच्च कोलेस्ट्रॉलमुळे हाय बीपीची समस्या वाढते. हे आपल्या रक्तवाहिन्या रुंद करते आणि बीपी नियंत्रणात उपयुक्त आहे. याशिवाय हृदयाशी संबंधित आजार कमी करण्यासाठीही त्यातील अँटीऑक्सिडंट्स उपयुक्त ठरतात.

रक्तदाब असेल तर काय काळजी घ्यावी