दारू पिण्यासाठी अनेक लोकांकडे वेगवेगळी कारणं असतात. काहीजण आनंद साजरा करण्यासाठी दारूचं सेवन करतात तर काही दु:ख विसरण्यासाठी. तर काहीलोक मूड ताजा होण्यासाठीदेखील दारूचं सेवन करतात. मात्र दारूचं सेवन Alcohol Drinking Habit हे तुमच्या संपूर्ण शरीरासाठीच हानीकारक आहे. how does alcohol affect a sexual life of men and Women

दारूमुळे शरीराच वजन वाढतं. हृदयाचे विकार Heart Disese होण्याची शक्यता बळावते. एवढचं नाही तर दारूच्या सेवनामुळे तुमचं आणि तुमच्या पार्टनरचं सेक्स लाइफ Sex Life खराब होवू शकतं. दारूमुळे नैराश्य येतं. यामुळे मूड चांगला होण्याएवजी तो बऱ्याचदा बिघडतो. शिवाय सेक्स करण्याची इच्छा कमी होते. दारूचं अतिसेवन हे इरेक्टाइल डिसफंक्शनसाठी Erectile dysfunction मोठं कारण मानलं जातं.

दारुच्या सेवनाचे महिला आणि पुरुष दोघांच्याही शारिरीक आरोग्यावर विपरीत परिणाम होत असतात. यामुळे दोघांचंही सेक्शुअल लाइफ धोक्यात येऊ शकतं.

महिलांमध्ये सेक्सची इच्छा वाढते मात्र...

अल्कोहल म्हणजेच दारुच्या फायदे- तोट्यांपासून त्याचा सेक्स लाइफवर होणारा परिणाम यावर आतापर्यंत बरंच संशोधन झालंय. एका अभ्यासानुसार दारुचं सेवन केल्यानंतर व्यक्ती उत्तेजित होते आणि तिचं स्वत:बद्दल आकर्षण वाढतं याचवेळी त्यांना इतरही आकर्षक वाटू लागतात. तसचं महिलांनी दारूचं सेवन केल्यानंतर त्यांची सेक्स करण्याची इच्छा वाढते. मात्र एका शोधानुसार महिलांची सेक्स करण्याची इच्छा वाढत असली तरी त्यांच्यावर नकारात्मक मानसिक परिणाम होत असतो.

त्यांचा जेनेटाइल रिस्पॉन्स genitalia response कमी होतो. याशिवाय दारुचं सेवन केल्याने महिलांमध्ये ओर्गाज्मची समस्या निर्माण होते. दारुचं सेवन केल्यानंतर महिलांना कमी तीव्रतेच्या ऑरगॅजमचा सामना करावा लागतो. यामुळे असंतुष्टता वाढते. जास्त वेळ आणि जास्त दारु प्यायल्याने त्याचा प्रभाव थेट सेक्स ड्राइव्हवर होतो (low libido). वजाईलन वेटनेस कमी झाल्याने सेक्स करताना प्राइव्हेट पार्टमध्ये वेदना होवू शकतात.

दारुच्या सेवनाचा पुरुषांच्या सेक्स लाइफवर परिणाम

दारुचं अधिक सेवन केल्याने पुरुषांमध्ये इरेक्टाइल डिसफंक्शन, प्रिमेच्युअर इजॅक्युलेशन म्हणजेच वेळेआधीच वीर्यपतन होणे तसचं लिबिडो कमी होणं म्हणजेच सेक्स करण्याची इच्छा कमी होणं अशा समस्या उद्भवतात. दारुमुळे ब्लड फ्लो कमी होतो त्यामुळे इरेक्शनची अडचण निर्माण होवू शकते. दारुच्या सेवनानंचर एन्जियोटेन्सिन या हार्मोनचं प्रमाण वाढल्याने इरेक्टाइल डिसफंक्शनची समस्या निर्माण होते. यालाच नपुंसकत्वही म्हणतात. एका अभ्यासानुसार प्रमाणात दारू प्यायल्याने पुरुष सेक्ससाठी उत्तेजीत होतात. मात्र दारूचं प्रमाण जास्त झाल्यास सेक्शुअली परफॉर्म करण्यात त्यांना अडचणी निर्माण होतात.

दारूमुळे कायमचं उद्वस्त होवू शकतं सेक्स लाईफ

विज्ञानानुसार इरेक्शनसाठी तुमचा मेंदू, ब्लड व्हेसल्स म्हणजेच धमन्या आणि हार्मोन्स जबाबदार असतात. जेव्हा तुम्ही दारू पिता तेव्हा या सर्वांवर परिणाम होतो आणि इरेक्शन होण्यास म्हणजेच लिंगात ताठरता येण्यास अडचणी निर्माण होतात. हेल्थलाईनच्या रिपोर्टनुसार तुम्ही एका संध्याकाळी जरी जास्त दारू प्यायलात तरी इरेक्शनसाठी अडचण निर्माण होवू शकते. तर तुम्ही सतत जास्त दारू पित असाल तर ही समस्या कायमची निर्माण होवू शकते.

लैंगिक आजारांचा धोका

अमेरिकेतील एका संशोधनानुसार दारुच्या सेवनानंतर सेक्स केल्याने लैंगिक आजारांचा sexual disease risk धोका वाढण्याची शक्यता अधिक असते. दारु प्यायल्यानंतर अनेकदा नशेमध्ये असल्याने योग्य प्रकारे निरोध वापरलं जात नाही. यामुळे सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज STD होण्याचा धोका वाढतो.

वंध्यत्व येण्यची शक्यता वाढते

अल्कोहल हेल्द अँड रिसर्च वर्ल्ड जर्नलमध्ये प्रकाशित करण्यात आलेल्या एका अभ्यासानुसार अधिक दारू पिणाऱ्या महिला आणि पुरुषांमध्ये लैंगिक इच्छा कमी होण्याचं प्रमाण वाढल्याचं निदर्शनास आलं आहे. याशिवाय जास्त दारुच्या सेवनामुळे त्यांच्यात इनफर्टिलिटी वाढण्याची जोखीम अधिक वाढल्याचं निदर्शनास आलं आहे.

मुड चांगला करण्यासाठी दारूचं सेवन केलं जात असलं तरी यामुळे काही काळाने नैराश्य येऊ शकतं. तसचं एका संशोधनानुसार दारूना मानसिकतेवरही परिणाम होतो. लैंगिक अडचणी निर्माण झाल्याने काही लोक विकृत वर्तन करतात. अशावेळी सेक्स करताना हिंसेचा पर्याय ते निवडात. एकूणच दारूचं सेवन हे संपूर्ण शरीरासाठी धोकादायक ठरू शकतं. आरोग्यदायी जीवनासाठी आणि चांगल्या सेक्शुअल जीवनासाठी दारूचं सेवन टाळावं.