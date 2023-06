प्रेगन्सी प्लान Pregnancy करणं म्हणजेच आई होण्याची तयारी सुरु करण्यासाठी महिलांना अनेक गोष्टींकडे लक्ष देणं गरजेचं असतं. खास करून शरीर निरोगी राहण्यासाठी योग्य आहारासोबत जीवनशैलीमध्ये Lifestyle देखील योग्य ते बदल करावे लागतात. Know This Before Planning Pregnancy control your weight

कारण आई होत असताना तुमच्या शरीरामध्ये अनेक बदल घडत असतात. या बदलांना सामोरं जाण्यासाठी तसचं पोटातील बाळाला योग्य पोषण मिळून त्याची वाढ चांगली होण्यासाठी शरीर तंदूरस्त Body Fitness असणं गरजेचं आहे.

प्रेगन्सी Pregnancy प्लान करताना कंसिव्ह करण्याआधी तुमचं वजन नियंत्रणात Weight Control असणंही अत्यंत गरजेचं आहे. वजन जास्त असणं किंवा कमी असेल तर महिलेला कंसिव्ह करण्यासाठी अडचण निर्माण होऊ शकते.

जर कंसिव्ह झालंचं तर पुढे बाळाच्या आरोग्यावर किंवा प्रसूतीसाठी काही समस्या निर्माण होवू शकतात. यासाठीच आधीच वजन नियंत्रणात असेल तर तुमता गरोदरपणातील काळ चांगला आनंददायी जाईल. शिवाय त्याचा बाळाच्या आरोग्यावरही दुष्परिणाम होणार नाही.

वजन जास्त असल्यास प्रेगन्सीसाठी येणाऱ्या अडचणी

जर तुमचं वजन बॉडी मास्क इंडेक्सपेक्षा जास्त असेल तर तुम्हाला कंसिव्ह करण्यासाठी काही समस्या निर्माण होवू शकतात. जर तुमचा बॉडी मास्क इंडेक्स ३० हून जास्त असेल तर योग्यरित्या ओव्हल्यूशन होत नाही. परिणामी कंसिव्ह होण्यास अडचण निर्माण होते.

वजन जास्त असल्यास अनियमित पाळी, पीसीओएस, तसचं खराब एग क्वालिटी आणि मिसकॅरेजचा धोखा देखील वाढतो. तसचं जास्त वजन असल्यास अनेकदा हार्मोनल संतुलन बिघडून शरीरात मेल हार्मोन्स वाढू लागतात. परिणामी गर्भधारणेत समस्या निर्माण होवू शकतात.

वजन जास्त असताना जरी तुम्ही कंसिव्ह केलं तरी अनेकदा गर्भपात होण्याचा धोका वाढतो. तसचं प्रेगन्सी रिस्क जास्त असते. याचा बाळाच्या आरोग्यावर परिणाम होऊ शकतो. तसचं गरोदरपणात आणखी वजन वाढत असल्याने पुढे जाऊन प्रसूतीसाठी किंवा इतर समस्यादेखील वाढू शकतात.

वजन कमी असल्यास प्रेगन्सीसाठी येणाऱ्या अडचणी

जर तुमचं वजन तुमच्या उंचीच्या तुलनेत कमी आहे म्हणजेच बॉडी मास्क इंडेक्सनुसार ते १८.५ पेक्षा कमी असेल तरीही गर्भधारणेस समस्या निर्माण होवू शकता. कमी वजन असल्यास अनेकदा पाळी न येणं किंवा पाळी येत असेल तरी योग्यरित्या ओव्ह्यूलेशन न होणं अशा समस्या निर्माण होवून कंसिव्ह होण्याची शक्यता कमी होते.

तसचं कमी वजन असतानाही तुम्ही गरोदर राहिलात तरी काही अडचणी निर्माण होवू शकतात. यात प्रिमॅच्युअर बेबी म्हणजेच वेळे आधी बाळ जन्माला येणं किंवा कमी वजनाचं बाळ जन्माला येणं अशा समस्या उद्भवू शकतात. तसचं आई आणि बाळाला आजारांचा धोका वाढतो.

कंसिव्ह करण्यापूर्वी ही घ्या काळजी.

गरोदरपणातील धोका कमी करण्यासाठी किंवा निरोगी बाळाला जन्म देण्यासाठी कंसिव्ह करण्यापूर्वीच काही गोष्टींकडे लक्ष देणं गरजेचं आहे. यात

- प्रेगन्सी प्लान करण्यापूर्वी किमान ३ महिने आधीपासूनच तुमच्या डाएटमध्ये बदल करा.

- वजन जास्त असल्यास काही व्यायाम आणि वॉक सुरू करा.

- प्रेगन्सी प्लान करताना आधी वजन नियंत्रणात ठेवण्यासाठी प्रयत्न करा.

- वजन नियंत्रणात असल्यास फर्टिलिटी वाढण्यास मदत होते.