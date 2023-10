गोड पदार्थ खाण्यास कुणाला आवडत नाही. मात्र जास्त साखर Sugar असलेले पदार्थ किंवा गोड पदार्थ खायचे म्हणजे आरोग्यासाठी ते हानिकारक ठरत असल्याने अनेकजणांना चिंता सतावते. अशावेळी साखरेला एखादा हेल्दी पर्याय अनेकजण शोधतात. Marathi Diet food tips Know benefits of Dates even in diabetes

खजूर Date हा सध्या साखरेसाठी एक नैसर्गिक गोड पयार्य चांगलाच चर्चेत आहे. खजूर हे चवीला अत्यंत गोड असून त्याचे आरोग्यासाठी Health देखील असंख्य फायदे आहेत. खजुराचा वापर करून अनेक प्रकारच्या मिठाई किंवा स्वीट डीश Sweet Dish देखील तयार करता येतात. यासोबत नियमित खजूराच्या सेवनाने आरोग्याच्या विविध समस्या दूर होवू शकतात.

खजुरामध्ये अनेक पोषक घटक असल्याने खजूर हे एका प्रकारे सुपरफूड समजलं जातं. खजुरामध्ये मोठ्या प्रमाणात फायबर, कॅल्शियम, मॅग्नेशियम, पोटॅशियम आणि व्हिटॅमिन बी ६ आढळतं. खजुराच्या सेवनामुळे ब्लड शुगर नियंत्रणात राहणं, हाडं मजबूत होण्यासह शरीरासाठी असंख्य फायदे मिळतात.

रक्ताची कमतरता दूर होते- खजूरामध्ये मोठ्या प्रमाणात आयर्न उपलब्ध असल्याने शरीरातील हिमोग्लोबीन वाढून रक्ताची कमतरता दूर होण्यास मदत होते.

हाडं मजबूत होतात- खजूरामध्ये कॅल्शियम, पोटॅशियम,मॅग्नेशिय आणि फॉस्फरस सारखी खनिजं उपलब्ध असल्याने हाडांचं आरोग्य चांगलं राहण्यास मदत होते. कारण या सर्व खनिजांमध्ये ऑस्टियोपोरायसिस सारख्या हाडांच्या समस्या रोखण्याची गुणधर्म आहेत.

तसंच या खनिजांमुळे हाडांचा विकास होण्यासोबतच हाडं मजबूत होण्यास मदत होते. यासाठी लहान मुलांच्या आहारातही खजुराचा समावेश करणं महत्वाचं आहे.

मेंदूसाठी फायदेशीर- खजूराचं सेवन मेंदूची क्षमता वाढवण्यासाठी उपयुक्त ठरतं. यातील पोषक तत्वांमुळे मेंदूची क्षमता वाढते. तसंच यामुळे अल्झायमर आणि न्यूरोडीजनरेटिव्ह आजारांचा धोका कमी होण्यास मदत होते.

खजूरामध्ये असलेल्या व्हिटॅमिन बी आणि कोलीनमुळे स्मरणशक्ती वाढण्यास मदत होते.

बल्ड शुगर राहते नियंत्रणात- खजूराचं ग्लायसेमिक इंडेक्स कमी असल्याने ब्लड शुगर नियंत्रणात राहण्यास मदत होते. इंन्सुलिन जास्त प्रमाणात तयार करण्यास खजूर फायदेशीर ठरतो.

एनर्जी मिळते- खजूरामध्ये मुबलक प्रमाणात ग्लूकोज, फ्रूक्टोज आणि सुक्रोज असल्याने यामुळे इंस्टंट एनर्जी मिळते. जर तुम्हाला थकवा किंवा अशक्तपणा जाणवत असेल तर फक्त ३-४ खजूर खाल्यास तुम्हाला एनर्जी मिळेल.

त्वचा आणि केसांसाठी उपयुक्त- त्वचा सॉफ्ट राहावी यासाठी खजुराचं सेवन करावं. खजुरामध्ये व्हिटॅमिन सी आणि व्हिटॅमिन डी उपलब्ध असल्याने त्वचा चांगली राहण्यास मदत होते. तसंच खजुरात असलेल्या आयर्नमुळे केस मजबूत होण्यासही मदत होते.

पुरुषांची प्रजनन क्षमता वाढते- गेल्या अनेक वर्षांपासून आरोग्यासाठी आणि पुरुषांची प्रजनन क्षमता वाढवण्यासाठी खजुराचा वापर केला जातो. खजुरामध्ये एस्ट्राडियोल आणि फ्लेवोनॉइडस् गुणधर्म असल्याने शुक्राणूंची संख्या वाढण्यास मदत होते.

