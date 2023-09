By

मधुमेही ही सध्याच्या काळाज वाढत जाणारी एक समस्या ठरतेय. केवळ वयोवृद्धांमध्ये नव्हे तर अगदी लहान मुलं आणि तरुणांमध्ये देखील आता मधुमेहाची Diabetes समस्या वाढत चालली आहे. अदायप मधुमेहावर कोणतेही उपचार उपलब्ध नसल्याने मधुमेही रुग्णांना आरोग्याची काळजी घ्यावी लागते. Marathi Health Tips Eat these pulses to control diabetes and blood sugar

खास करून आहाराकडे अशा रुग्णांना विशेष लक्ष द्यावं लागतं. आहाराची योग्य काळजी न घेतल्यास मधुमेही रुग्णांमध्ये Diabetic Patients ब्लड शुगर वाढण्याचा धोका असतो. मधुमेही रुग्णांनी जर रक्तांतील ग्लुकोजची पातळी नियंत्रणात राहण्यासाठी प्रयत्न केले नाहीत तर त्याचा परिणाम शरीरावर होवू शकतो. यामुळे किडनी Kidney आणि हृदयाच्या इतर समस्या निर्माण होवू शकतात.

मधुमेही रुग्णांना रक्तातील ग्लुकोजचं Glucose प्रमाण नियंत्रणात ठेवण्यासाठी प्रोटीनयुक्त पदार्थांचा आहारात समावेश करणं गरजेचं आहे. यासाठीच एक उत्तम पर्याय म्हणजे आहारात डाळींचा समावेश वाढवणं. डाळींमध्ये मोठ्या प्रमाणात प्रोटीन तसचं फायबरही उपलब्ध असतं.. यामुळे शरीराचे स्थायू मजबूत होण्यास मदत होते.

मूगडाळ

मूगडाळीचं विविध प्रकारे मोठ्या माध्यमातून सेवन केलं जातं. मूगडाळ ही पचनाला हलकी असल्याने खास करून लहान मुलांना तसंच आजारपणामध्ये मूगडाळीचं सेवन फायदेशीर ठरतं. मूगडाळ हे एक कमी कॅलरी असलेलं फूड असून याचा ग्लायसेमिक इंडेक्स अत्यंत कमी आहे.

मूगडाळीमध्ये आढळणाऱ्या हेल्दी कार्ब्समुळे ब्लड शुगर कमी होण्यास मदत होते. यासाठीच मधुमेही रुग्णांनी आहारामध्ये मूग डाळीचा समावेश करणं फायदेशीर ठरू शकतं.

राजमा

उत्तर भारतातील एक लोकप्रिय डिश म्हणजे राजमा चावल. राजमामध्ये मोठ्या प्रमाणात प्रोटीन तसंच इतरही पोषक तत्व आढळतात. राजम्यामध्ये ग्लायसेमिक इंडेक्स आणि कॉम्प्लेक्स कार्ब दोन्ही कमी प्रमाणात असतात. राजम्यामधील प्रोटीन आणि फायबर मधुमेही रुग्णांसाठी उपयुक्त ठरतं.

काबुली चणा

यासोबत अनेकांना पसंत असलेला छोले मसाला म्हणजेच काबुली चण्याच्या सेवनामुळे देखील मधुमेही रुग्णांना रक्तातील साखरेचे नियंत्रण राखण्यास मदत होते. खास करून टाइप-२ डायबेटिस असलेल्या रुग्णांसाठी काबुली चण्याचं सेवन फायदेशीर ठरतं.

यासोबतच मधुमेह असलेले रुग्ण मसूर डाळ आणि उडद डाळीचं देखील नियंत्रणामध्ये सेवन करू शकतात. यासोबत समतोल आहार आणि व्यायाम यामुळे देखील रक्तातील शुगर नियंत्रणात राखणं शक्य आहे.