अलिकडेच्या काळात कमी वयात सांधेदुखीचा Joint Pain त्रास वाढू लागल्याचं दिसतं. यासाठी अनेक कारणं जबाबदार असली तरी सगळ्यात महत्वाचं कारणं आहे ते म्हणजे सध्याची बदललेली जीवनशैली Lifestyle आणि चुकीचा आहार. Marathi Health Tips how to save yourself from joint pain through proper diet

पौष्टिक आणि सकस आहाराच्या अभावामुळे काही वेळेस सांधेदुखीचा Joint Pain त्रास इतका वाढतो की अनेकांना उठणं-बसणं आणि दिवसभरातील काम करणं देखील कठिण होतं. सांध्यामध्ये सूज येणं आणि तीव्र वेदना या समस्यांमुळे अनेकजण केवळ विविध बाम Balm लावून ताप्तुरता आराम मिळवण्याचा प्रयत्न करतात.

मात्र जर तुम्हाला सांधेदुखीचा त्रास कमी करायचा असेल तर त्याच्या मुळाशी जाणं गरजेचं आहे. अनेकदा काही चुकीच्या पदार्थांच्या सेवनामुळे सांधेदुखीचा त्रास आणखी वाढू शकतो. त्यामुळे सांधेदुखीचा त्रास होत असल्यास कोणते पदार्थ टाळावेत हे जाणून घेणं गरजेचं आहे.

१, प्रोसेस्ड फूड- वेळेअभावी अलिकडे अनेकजण इंस्टंट फूट किंवा प्रोसेस्ड फूडचा वापर करू लागले आहेत. प्रोसेस्ड फूडमध्ये ते जास्त काळ टिकावेत यासाठी ट्रांस फॅट्स वापरले जातात. हे ट्रांस फॅट्स आरोग्यासाठी अत्यंत हानिकारक असतात.

प्रोसेस्ट आणि फ्रोजन फूडमुळे जॉइंट पेन म्हणजेच सांधेदुखी वाढते. यासाठी ब्रेड, बिस्किटं, तसंच फ्रोजन पिझ्झा, टिक्की, पराठे अशा पदार्थांचं सेवन टाळावं.

२. ग्लुटन असलेले पदार्थ- गव्हामध्ये ग्लुटन नावाचं प्रोटीन आढळतं. तसचं ज्वारी, मैदा यातही काही प्रमाणात ग्लुटन आढळतं. संशोधनानुसार ग्लुटनयुक्त पदार्थांच्या सेवनामुळे संधीवाताची समस्या वाढू शकते. ग्लुटनमुळे इंफ्लमेशन वाढू शकतं. तसचं यामुळे संधीवाताचा त्रास असलेल्या रुग्णांना सांध्यामध्ये सूज वाढून वेदना देखील वाढू शकतात.

३. अल्कोहोल- संधीवाताचा किंवा सांधेदुखीचा त्रास असलेल्यांनी कायम अल्कोहोल म्हणजेच मद्यापासून दूर रहावं. अल्कोहोलच्या सेवनामुळे संधीवाताचा त्रास अधिक बळावतो. त्यामुळेच संधीवाताची लक्षण दिसताच अल्कोहोलचं सेवन करत असल्यास ते त्वरित बंद करावं. अन्यथा गंभीर समस्या देखील निर्माण होऊ शकतात.

४. मीठ- जर तुम्हाला सांधेदुखीचा त्रास सुरु झाला असेल तर त्वरीत आहारातील मीठाचं प्रमाण कमी करा. मीठाच्या सेवनामुळे शरीरामध्ये सोडियमचं प्रमाण वाढचं ज्यामुळे सांधेदुखीचा त्रास अधिक वाढू शकतो. त्यामुळेच मीठाच्या सेवनावर तुम्हाला मर्यादा आणाव्या लागतील.

५. दही- दह्यामध्ये अनेक पौष्टिक गुणधर्म असले तरी सांधेदुखीचा त्रास होणाऱ्या व्यक्तींसाठी दह्याचं सेवन घातक ठरू शकतं. दह्यातील ट्रान्स फॅट्समुळे शरीरामध्ये युरीक ऍसिडचं प्रमाण वाढू शकतं. ज्यामुळे संधीवात निर्माण होवू शकतो.

६. दूध- आरोग्य तज्ञांच्या मते संधीवात किंवा सांधेदुखीच्या समस्येमध्ये गायीच्या दूधाचं सेवन टाळावं. गायीच्या दूधात आढळणाऱ्या MAP या तत्वामुळे अर्थरायटिस म्हणजेच संधीवाताची समस्या वाढू शकते. खास करून महिलांना पुरुषांच्या तुलनेत दुधातील या तत्वामुळे संधीवाताचा अधिक त्रास जाणवू शकतो.

७. व्हेजिटेबल ऑइल- संधीवाताच्या समस्येमध्ये ओमेगा-६ आणि ओमेदा-३ फॅटी ऍसिडचं सेवन टाळण्याचा सल्ला दिला जातो. यामुळे स्नायुंमध्ये सूज वाढण्याची शक्यता असते. तसचं यामुळे वेदना देखील वाढू शकतात. यासाठीच व्हेजिटेबल आॅइलला आहारातून दूर करावं.

या पदार्थांसोबतच संधीवाताचा त्रास जाणवत असल्यास लिंबू, संत्र किंवा इतर आंबट पदार्थांचं सेवन करू नये. तसंच जास्त तेलकट किंवा फॅट्स असलेल्या पदार्थांचं सेवन टाळावं.

टीप- ही माहिती सर्वसाधारण गृहितकांवर आधारित आहे. आहारात बदल करण्यापूर्वी डाॅक्टरांचा सल्ला घ्यावा