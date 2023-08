पावसाळ्याच्या दिवसांमध्ये आरोग्याची Health in Monsoon काळजी घेत असताना पायांची देखील विशेष काळजी घ्यावी लागते. पावसाळ्यात सतत पाय ओले राहतात. तसंच अनेकदा रस्त्यावर सांडपाणी आल्याने किंवा नाले आणि गटारातील पाणी रस्त्यांवर आल्याने या दूषित पाण्यासोबत पाय संपर्कात येतात. Marathi Health Tips how to take care of your feet in Monsoon

त्यामुळे बॅक्टेरियल आणि फंगल इन्फेक्शनचा Infection धोका वाढतो. पायाला इंफेक्शन झाल्याने पायाला खाज येणे, जखमा होणं, बोटांच्या बेचक्यांमध्ये खाज किंवा जळजळ होणं तसचं नखांमध्ये घाण साचल्याने इन्फेक्शन होण्याचा धोका वाढतो.

शिवाय सतत घाण पाण्याची संपर्क आल्याने हे इन्फेक्शन वाढत जाण्याची शक्यता अधिक असते. यासाठी पावसाळ्याच्या दिवसांमध्ये पायांची खास काळजी घेणं अत्यंत आवश्यक आहे. Foot Care in Monsoon

घराबाहेरून आल्यावर पाय स्वच्छ धुणे

पावसाळ्याच्या दिवसांमध्ये बाहेरून घरात प्रवेश करताच सर्वप्रथम चपला Chappals काढून पाय स्वच्छ धुणं अत्यंत गरजेचं आहे. घाण पाणी पायांवर तसच वाळू दिल्यास फंगल इंफेक्शन वाढण्याची शक्यता जास्त असते. तसंच पाय धुण्यासाठी गरम पाणी वापरावं. पाय स्वच्छ साबणाने धुवावे. त्यानंतर ते स्वच्छ कापडाने कोरडे करा.

एक्सफोलिएट करणं गरजेचं

पावसाळ्याच्या दिवसांमध्ये देखील पायांची त्वचा कोमल, मुलायम आणि चांगली राहवी. तसंच पाय सुंदर दिसावेत यासाठी त्यांना वेळोवेळी एक्सफोलिएट करणं गरजेचं आहे. यामुळे डेड स्किन निधून पायांची त्वचा आणि तळवे सॉफ्ट राहतात.

यासाठी तुम्ही घरगुती स्क्रबचा वापर करू शकता. दोन चमचे नारळाच्या तेलामध्ये दोन चमचे साखर टाकून तुम्ही पाय स्क्रब करू शकता. तसचं तळवे स्क्रब करण्यासाठी तुम्ही स्टोन स्क्रबरचा वापर करू शकता.

हे देखिल वाचा-

पायांना मोहरीचं तेल लावा

पावसाळ्यात पायांची काळजी घेण्यासाठी तुम्ही मोहरीच्या तेलाचा वापर करु शकता. मोहरीच्या तेलामध्ये अँटीबॅक्टेरीयल गुणधर्म असल्याने इन्फेक्शनचा धोका कमी होतो. यासाठी रात्री झोपण्यापूर्वी पाय स्वच्छ धुवून कोरडे करा. त्यानंतर थोडं मोहरीचं तेल कोमट करून पायांना लावा.

मीठाच्या पाण्याचा वापर

पावसाळ्याच्या दिवसांमध्ये पाय स्वच्छ करण्यासाठी आणि पायांची निगा राखण्यासाठी मिठाच्या पाण्याचा वापर उपयुक्त ठरू शकतो. यासाठी एका टब किंवा बादलीमध्ये थोड गरम पाणी घेऊन त्यात २ चमचे मीठ मिसळा. या पाण्यामध्ये १०-१५ मिनिटांसाठी पाय बुडवून बसा. यामुळे इन्फेक्शन कमी होण्यास मदत होईल.

कडुलिंबाच्या पानांचा उपयोग

पावसाळ्यामध्ये पायांच्या इंफेक्शनचा धोका टाळण्यासाठी तसचं इंफेक्शन दूर कऱण्यासाठी कडुलिंबाच्या पानांचा वापर प्रभावी ठरू शकतो. यासाठी काही कडुलिंबाची पानं आंघोळीच्या पाण्यात टाका किंवा पाण्यामध्ये उकळून घेऊ या पाण्याने पाय स्वच्छ धुवा.

ओले बूट आणि चप्पलांचा वापर टाळा-

दिवसांमध्ये आपण वापरत असलेल्या चप्पला किंवा बूट हे पाण्यामुळे ओले होतात. सतत ओले बूटं किंवा सॅण्डल घातल्याने पायाला इंफेक्शन होण्याची दाट शक्यता असते. यासाठी वेळ मिळेल तेव्हा बूट कोरडे करण्याचा प्रयत्न करा.

किंवा ऑफिस किंवा शक्य तिथे काही वेळासाठी बूट काढून ठेवा. पाय जास्तीत जास्त वेळ कोरडे राहतील याची काळजी घ्या. तसचं इंफेक्शनचा त्रास वाढत असल्याचं आढळताच त्वरित डॉक्टरांचा सल्ला घ्या.

हे देखिल वाचा-