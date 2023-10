शरीरामध्ये पुरेश्या प्रमाणात आयर्न असणं गरजेचं आहे. शरीरामध्ये रक्त तयार करण्यासाठी लागणाऱ्या लाल पेशींच्या निर्मितीसाठी शरीरात आयर्नचं Iron प्रमाण योग्य असणं गरजेचं आहे. संपूर्ण शरीरामध्ये ऑक्सिजनचा पुरवठा होण्यासाठी तसंच हिमोग्लोबीनच्या निर्मितीसाठी आयर्न गरजेचं असतं. Marathi Health Tips Know consequences of excess iron in your body

शरीरात आयर्नची करतरता निर्माण झाल्यास रक्ताची कमतरता Blood Deficiency निर्माण होवून अॅनिमिया सोबतच इतर अनेक समस्या निर्माण होवू शकतात. आयर्नच्या कमतरतेमुळे थकवा, अशक्तापणा जाणवू शकतो. आयर्नच्या कमतरते मुळे ज्याप्रमाणे आरोग्याच्या समस्या Health Problems निर्माण होवू शकतात.

त्याचप्रमाणे शरीरात आयर्नचं प्रमाण वाढणं देखील घातकं ठरू शकतं. शरीरामध्ये आयर्नचं प्रमाण वाढण्याच्या स्थितीला हेमोक्रोमॅटोसिस असं म्हंटलं जातं. यामुळे तुम्हाला काही गंभीर समस्यांचा देखील सामना करावा लागू शकतो.

आपल्या शरीरामध्ये हेप्सीडिन नावाचं एक हार्मोन असतं जे शरीरातील आयर्नचं प्रमाण नियंत्रणात राखण्याचं काम करतं. मात्र जर हेप्सीडिन हार्मोनचं प्रमाण वाढलं तर शरीरात आयर्न साचू लागतं.

परिणामी शरीरात आयर्नचं प्रमाण वाढतं. तसंच काही वेळेस जर तुम्ही गरजेपेक्षा जास्त आयर्नची औषधं घेत असाल तरी देखील अशी स्थिती निर्माण होवू शकते आणि आरोग्याच्या समस्या निर्माण होवू शकतात.

हे देखिल वाचा-

शरीरात आयर्नचं प्रमाण वाढल्यास आरोग्याच्या समस्या

शरीरामध्ये आयर्नचं प्रमाण वाढल्याल आयर्न टॉक्सिसिटी होण्याची शक्यता असते. यामुळे गॅस्ट्रोइंटेस्टाइनल सिस्टमवर परिणाम होवू शकतो. ज्यामुळे मळमळ, पोटदुखी, उलट्य़ा किंवा जुलाब अशा समस्या निर्माण होवू शकतात.

तसंच शरीरामध्ये आयर्न वाढल्यास सेल्स डॅमेज होण्याचा धोका वाढतो.

जास्त आयर्नमुळे मेंदू आणि यकृताचं आरोग्य धोक्यात येऊ शकतं.

शरीरात आयर्न वाढल्यास त्यामुळे रक्तवाहिन्यांचं नुकसान होवून हृदयाचं आरोग्य धोक्यात येतं. ज्यामुळे हृदय निकामी होण्याचा धोका वाढतो.

तसंच पचनाच्या समस्या निर्माण होण्यासोबत, कॅन्सर, मधुमेह, सांधेदुखी अशा अनेक समस्यांचा धोका वाढतो.

आयर्नमुळे वाईट बॅक्टेरिया नष्ट होऊन शरीराचं इन्फेक्शनपासून संरक्षण होत मात्र आयर्नचं प्रमाण वाढल्यास याचा उलटा परिणाम होवून शरीरात इन्फेक्शनचा धोका वाढतो.

कशी दूर होईल समस्या

शरीरामध्ये आयर्नचं प्रमाणा जास्त झाल्यास ते नियंत्रणात आणण्यासाठी कोणतीही औषधं किंवा उपचार घेणं शक्य नाही. यासाठी केवळ शरीरातील रक्त काही प्रमाणात काढून टाकावं लागतं. यामुळे ज्या व्यक्ती वेळोवेळी रक्तदान करतात अशांना हेमोक्रोमेटोसिसचा धोका कमी असतो.

हे देखिल वाचा-