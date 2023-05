By

मानवी शरीराचं कार्य हे त्याच्या मेदूला मिळणाऱ्या सुचनांनुसार चालत असतं. मेंदू हा शरीरातील महत्वाचा अवयव आहे. त्याच प्रमाणे मेंदूची Brain स्मरणशक्ती ही आपल्या रोजच्या जीवनाचा महत्वाचा भाग आहे. मेंदू किंवा स्मरणशक्ती Memory तल्लख असणं अत्यंत गरजेचं आहे. योग्य आहार, मेडिटेशन, योगा या माध्यमांच्या मदतीने स्मरणशक्ती अधिक तीक्ष्ण करणं शक्य आहे. Marathi Health Tips Memory Boosting Herbs To be Included in Diet

आहारामध्ये Diet काही पदार्थांचा समावेश केल्यास स्मरणशक्ती तल्लख होण्यास मदत होते. खास करून कमी वयातच मुलांच्या आहारामध्ये या पदार्थांचा समावेश केल्यास त्याचा परिणाम अधिक चांगला दिसून य़ेतो. मेंदूची ताकत Brain Power वाढवून स्मरणशक्ती Memory वाढवण्यासाठी कोणते पदार्थ आहारात समाविष्ट करावेत याबद्दल जाणून घेऊयात.

मासे- मासे हे ओमेगा-३ फॅटी ऍसिडचा एक उत्तम स्रोत आहेत. यासाठीच आहारामध्ये माशांचा समावेशव केल्यास मेंदूचं कार्य सुरळीत चालण्यास आणि त्याची शक्ती वाढण्यास मदत होते. याच सोबत माशांमध्ये झिकं देखील मुबलक प्रमाणात उपलब्ध असतं. आहारात नियमितपणे माशांचा समावेश केल्यास स्मरणशक्ती सुधारते.

धान्य- आहारामध्ये सर्वप्रकारच्या धान्यांचा समावेश करणं हे निरोगी राहण्यासाठी अत्यंत आवश्यक आहे. धान्यातील मोठ्या प्रमाणात उपलब्ध असलेले फायबर मेंदूसाठी देखील उपयुक्त ठरतात. यासाठीच आहारमाध्ये गहू, ब्राऊन राईस, ओट्स, ज्वारी आणि बाजरी अशा धान्यांचा समावेश करावा.

सुकामेवा आणि बिया- माशांप्रमाणेच सुका मेवा आणि अनेक फळांच्या बियांमध्येदेखील ओमेगा-३ फॅटी ऍसिड तसचं अँटीऑक्सिडंट्स मुबलक प्रमाणात उपलब्ध असतात. मेदूंसाठी हे घटक फायदेशीर ठरतात. तसचं यातील विटामिन ई Vitamin E हे उतारवयात होणाऱा ऑक्सिडेटिव्ह ताण कमी करण्यासाठी मदत करत.

स्मरणशक्ती चांगली करण्यासाठी नियमितपणे बदाम, अक्रोड, अळशीच्या बिया आणि सुर्यफूलाच्या बियांचा समावेश केल्यास मेंदूची शक्ती वाढण्यास मदत होते.

विटामिन सी असलेली फळं- शारिरीक आणि मानिसक आरोग्य चांगलं राखण्यासाठी आहारात फळांचा समावेश गरजेचा आहे. खास करून विटामिन सी असलेल्या फळांच्या सेवनामुळे मेंदूच्या कार्याला चालना मिळते. विटामिन सीमध्ये असलेल्या अँटीऑक्सिडंट्समुळे उतार वयात किंवा वृद्धापकाळात होणाऱ्या स्मरणशक्तीशी निगडीत समस्या कमी होतात.

विटामिन सी असलेल्या फळांचं सेवन केल्यास नैराश्य, चिंता आणि स्किझोफ्रेनिया यांसारखे मानसिक विकार होण्याची शक्यता कमी होते. संत्री, किवी, पेरू यांसारख्या फळांच्या सेवनाने स्मरणशक्ती चांगली होण्यास मदत होते.

चॉकलेट- स्मरणशक्ती वाढवण्यासाठी अनेकांच्या आवडीचं असलेलं चॉकलेट देखील फायदेशीर ठरतं. चॉकलेटमध्ये असलेल्या अँटीऑक्सिडंट्स आणि कॅफेन सारख्या नैसर्गिक उत्तेजकांमुळे स्मरणशक्ती वाढून लक्ष केंद्रीत होण्यास मदत होते. शिवाय तुमचा मूडही चांगला होतो..

डार्क चॉकलेटमधील फ्लेव्होनॉइड्समुळे एखादी गोष्ट लवकर आत्मसात करण्यास मदत होते तसचं स्मरणशक्ती वाढते.

हिरव्या पालेभाज्या- पालक, मेथी, ब्रोकोली अशा अनेक पालेभाज्या या मेंदूच्या आरोग्यासाठी फायदेशीर असतात. मेंदूसाठी गरजेचे असलेले अँटीऑक्सिडंट्स तसचं पोषक तत्व तसचं विटामिन या भांज्यामध्ये उपलब्ध असतात.

हिरव्या पालेभाज्यामध्ये असलेल्या ल्युटीन आणि फोलेटमुळे मेंदू तीक्ष्ण होण्यास मदत होते तसचं यामुळे अल्झायमरचा धोका कमी होतो.

तसंच तुम्ही आहारामध्ये अंड, कॉफी किंवा बेरीजचा देखील समावेश करू शकता. अशा प्रकारे तुम्ही आहारात काही गोष्टींचा समावेश केल्यास स्मरणशक्ती वाढण्यास मदत होईल शिवाय उतारवयात मेंदूशी निगडित समस्या कमी होण्यास मदत होईल.