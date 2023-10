सांबार चविष्ट बनवण्यासाठी लागणऱ्या शेवग्याच्या शेंगांची Moringa प्रत्येक घरामध्ये विविध पद्धतीने भाजी किंवा आमटी देखील बनवली जाते. शेवग्याची भाजी चवीला जितकी चविष्ट असते तितकेच या भाजीचे आरोग्यासाठी देखील अनेक फायदे आहेत.

खरं तर शेवग्याची Moringa भाजी ही एक प्रकारे सूपरफूड Superfood असल्याचं म्हणायला हरकत नाही. यासाठी कारणं म्हणजे त्यात असलेली पोषक तत्व Health Supplements. शेवग्याच्या Drum Sticks भाजीत मुबलक प्रमाणात व्हिटॅमिन ए, सी, बी १, बी २, बी ३, बी ६ आणि फॉलेट उपलब्ध असतं. Marathi Healthy food tips know about moringa and its benefits

त्याचप्रमाणे या भाजीमध्ये आयर्न, कॅल्शियम, मॅग्नेशियम, फॉस्फरस आणि झिंक असतं. अभ्यासानुसार एका संत्र्याहून अधिक प्रमाणात व्हिटॅमिन सी शेवग्यामध्ये उपलब्ध असतं. तसंच गाजराहून अधिक व्हिटॅमिन ए उपलब्ध असतं.

शेवग्याच्या शेंगांमध्ये जवळपास १८ प्रकारचे अमिनो अॅसिड आढळतात. जे आरोग्यासाठी फायद्याचे ठरतात.

रोगप्रतिकारक शक्ती होते मजबूत

शेवग्यामध्ये मोठ्या प्रमाणात पोषक तत्वं असतात. तसचं शेवग्याच्या पानांमध्ये देखील मोठ्या प्रमाणात फायटोन्यूट्रिएंट्स उपलब्ध असल्याने रोगप्रतिकारक शक्ती मजबूत होण्यास मदत होते.

हाडं होतात मजबूत

शेवग्याच्या शेंगासोबतच शेवग्याच्या पानांची भाजी किंवा ज्युसचा देखील तुम्ही आहारात समावेश करू शकता. शेवग्याच्या पानांमध्ये मुबलक प्रमाणात कॅल्शियम आणि फॉस्फरस उपलब्ध असतात ज्यामुळे हाडं मजबूत होण्यास मदत होते. तसंच या पानांमध्ये दाहविरोधी गुणधर्म असल्याने ऑस्टियोपोरोसिस तसंच हाडांच्या इतर समस्या दूर होण्यास मदत होते.

मधुमेही रुग्णांसाठी उपयुक्त

शेवग्याच्या पानांचं सेवन मधुमेही रुग्णांसाठी उपयुक्त ठरतं. यामध्ये क्लोरोजेनिक अॅसिड उपलब्ध असतं ज्यामुळे अन्न खाल्ल्यानंतर ब्लड शुगर नियंत्रणात राहण्यास मदत होते. तसंच शेवग्यामध्ये असलेल्या ग्लाइकोसाइड-क्रिप्टो क्लोरोजेनिक अॅसिडमुळे मधुमेह नियंत्रणात राहण्यास मदत होते.

पोटाच्या समस्या होतील दूर

शेवग्यामध्ये असलेल्या व्हिटॅमिन बी मुळे पचनक्रिया सुरळीत राहण्यास मदत होते. तसंच या भाजीमध्ये मोठ्या प्रमाणात फायबरही असतं. याचसोबत शेवग्याच्या भाजीमध्ये अँटीअल्सर गुणधर्म असल्याने अल्सरचा धोका कमी होतो.

असा करा शेवग्याच्या भाजीचा आहारामध्ये समावेश

शेवग्याच्या शेंगा आणि पानं या दोन्हीचे आरोग्यासाठी फायदे आहेत.

तुम्ही शेवग्याच्या शेंगाची आमटी, भाजी किंवा पराठे बनवून आहारामध्ये समावेश करू शकता.

शेवग्याच्या पानांमध्ये देखील अनेक पोषक तत्व असल्याने अलिकडे बाजारामध्ये मोठ्या प्रमाणात शेवग्याची ताजी पानं उपलब्ध होतात. या पानांची भाजी किंवा ज्यूस आहारात सामील करू शकता.

तसंच शेवग्याची पानं वाळवून त्या पासून तयार केलेली पावडर दुकानात किंवा ऑनलाईन उपलब्ध होते. या पावडरचं देखील तुम्ही सेवन करू शकता.