सकाळ वृत्तसेवा - डॉ. मृण्मयी मांगले नुकतेच आपण सर्वांनी होलिका दहन आणि धुळवड हे सण उत्सवात साजरे केले. खरं तर होळीच्या दिवशी होलिका दहन केल्यानंतर दुसऱ्या दिवशी त्याची उरलेली राख संपूर्ण अंगाला माखून माती, चिखलासोबत खेळणं म्हणजे धुळवड. आजही गावांमध्ये आणि शहरांमध्येही अनेक ठिकाणी धुळवड ही अशीच खेळली जाते. सुशिक्षित आणि हायजिनिक विचार करणाऱ्या मनाला हे ऐकायला थोडं विचित्र वाटू शकतं. मलाही असंच झालं होतं; पण उन्हाळ्याच्या सुरुवातीला खेळल्या जाणाऱ्या या धुळवडीकडे आपण निसर्गोपचारामधील 'माती चिकित्सा' म्हणजेच 'मड थेरपी' म्हणून पाहू शकतो. शरीरातील पंचमहाभूतांची शुद्धी आपलं शरीर पंचमहाभूतांपासून बनलं आहे आणि पृथ्वीतत्त्व हे त्यातील एक महत्त्वाचं तत्त्व आहे. पाण्यानं स्नान केल्यावर किंवा डोंगरमाथ्यावर वाऱ्याची जोरदार झुळूक आपल्या शरीरावरून गेल्यावर हलकं आणि तरतरीत वाटतं, अगदी तसंच माती चिकित्सा आणि अनवाणी पायानं जमिनीच्या संपर्कात राहिल्यामुळेसुद्धा खूप फायदे अनुभवायला मिळतात, कारण यामुळे शरीरातील पृथ्वीतत्त्वाची शुद्धी होते. कदाचित याच नैसर्गिक जाणिवेतून उन्हाळ्यामध्ये प्राणी शरीर थंड करण्यासाठी व शरीरातील दाह कमी करण्यासाठी चिखलामध्ये अनेक तास बसतात. अनेक आदिवासी जमातीदेखील उन्हाळा सुरू झाल्यावर ही प्रक्रिया करताना आढळतात. आपणदेखील मुलतानी मातीचा उपयोग त्वचेच्या आरोग्यासाठी करतो. माठामधील थंडगार पाणी किंवा गावाकडची जुनी दगडी घरं किंवा शेणानं सारवलेली मातीची घरं यांतील थंडाव्याची सर कशालाच नाही. ती लिखाणाची नव्हे तर अनुभवण्याची गोष्ट आहे. मातीच्या याच गुणाचा उपयोग निसर्गोपचारामध्ये मड थेरपीमध्ये केला जातो. संपूर्ण शरीर चिखलात बुडवलं, तर त्याला 'मड बाथ' म्हणतात. शक्य नसल्यास आपण मातीचे लेपदेखील लावू शकतो. माती चिकित्सेचे फायदे शरीराचं तापमान कमी होतं, आतील सूज कमी होते, दाह म्हणजेच inflammation कमी होतं, शरीराला पोषक micronutrients मिळतात, शारीरिक रक्ताभिसरण चांगलं होतं, शरीरातील आम पदार्थ (साठलेली नको असलेली घाण) शोषले जाऊन शरीरशुद्धी म्हणजे डिटॉक्स होते. चिकित्सा कोणी करावी? आपण सर्वांनीच माती चिकित्सा करणं फायद्याचं आहे, कारण सध्याच्या जीवनशैलीमुळे शरीरातील अनेक घटकांचं संतुलन बिघडत चाललं आहे, तसंच अयोग्य आहार, निद्रेचे आजार अशा गोष्टींमुळे शरीरात खूप आम पदार्थ म्हणजेच toxins साठून आजार निर्माण होत आहेत. माती चिकित्सेमुळे गुडघे व इतर सांध्यांमध्ये आलेली सूज (arthitis) कमी होते. ऑटोइम्युन आजार, गट हेल्थचे त्रास म्हणजे जठरासंबंधी तक्रारी, लठ्ठपणा, नैराश्य अशा अनेक जुनाट आजारांमध्येही खूप फायदा होतो. शरीराचं चयापचय (metabolism) बिघडलेल्या आजारांमध्येही (उदाहरणार्थ मधुमेह, पीसीओडी इत्यादी) माती चिकित्सा फायद्याची ठरते. चिकित्सा कशी करावी? जलसाठ्याजवळील जमिनीपासून किमान एक-दोन फूट खोलवरची माती घेऊन, त्यातील वाळू आणि इतर कचरा चाळून बाजूला काढणं. माती वापरण्यापूर्वी एकदा प्रखर उन्हामध्ये वाळू दिली, तर त्यातील घातक जीवाणू नाश पावतात. त्यामध्ये पाणी मिसळून त्याची पेस्ट करून त्याचे लेप पांढऱ्या कापडावर लावणं. साधारण १५ सेंटिमीटर रुंदीचं आणि जिथं लावायचे आहे तिथल्या घेराप्रमाणे रुंदीचं स्वच्छ कॉटनचं पांढरं कापड घेणं. अशी पट्टी एक-दोन तास ठेवून त्याचं ओलसरपण कमी करून ते वाळू देणं. संपूर्ण शरीराचं detox करायचं असल्यास मड बाथ घ्या किंवा शरीरावर माती लावून उन्हामध्ये बसल्यास आरोग्याचा सर्वांगीण फायदा होतो. माती पूर्ण वाळेल, त्वचा ओढल्यासारखी होईल तेव्हा हालचाल करावी म्हणजे रक्ताभिसरण होतं. त्यानंतर अभ्यंग मालिश करून कोमट पाण्यानं स्नान करणं.