Overthinking : लोकांचा तुम्हीही अति विचार करता का? मग हे वाचाच

Overthinking : अनेकांना अति विचार करण्याची खूप सवय असते. त्यामुळे ते सर्वात जास्त चिंतेत आणि दु:खी असतात पण तुम्हाला माहिती आहे का अति विचार करणे किंवा इतरांचा अति जास्त विचार करणे यामुळे तुम्ही तुमच्या आयुष्यावर नकळत परिणाम करून घेता. आज आपण या विषयी जाणून सविस्तर जाणून घेणार आहोत. (people have bad habit of overthinking of others read story )

अतिविचार करण्याची सवय

अतिविचार करण्याची अनेक लोकांना सवय असते. काही गोष्टी होण्यापूर्वीच त्या विचारात आणल्या जातात त्यात नकारात्मक गोष्टींचा भडीमार अधिक असतो. यामुळे माणसांचं व्यक्तिमत्त्वही नकारात्मक बनतं.

एखाद्या व्यक्ती माझ्याविषयी हा विचार करत असेल हे जर तुम्हीच अतिविचार करुन ठरवता आणि समोरचा व्यक्ती तुमच्याविषयी तसा विचारही करत नाही यामुळे नकळत तुम्हालाच त्रास होतो. त्यामुळे अतिविचार करणे खूप घातक आहे. एवढंच काय तर माणसाला मानसिक त्रासातून जावं लागतं.

लोकांचा तुम्हीही अति विचार करता का?

कधी कधी आपण लोक काय म्हणतील म्हणून स्वत:चं आयुष्य मनाप्रमाणे जगत नाही. अनेकदा लोक काय म्हणतील असा विचार करत स्वत:वर नको ते बंधन लादत असतो. त्यामुळे लोकांचा अति विचार करणे टाळायला पाहिजे.

तुमचं आयुष्या आहे त्यामुळे ते तुम्ही कसं जगता हे तुमच्या हातात आहे. स्वत: कसं जगायचा, याचा अधिकार तुम्हीही कोणालाही द्यायला नको आणि लोकांचा अति विचार करायला नको.