Sun Stroke : उन्हाळा आला की उन्हापासून संरक्षण करण्यासाठी आपण वाट्टेल ते प्रयत्न करतो पण अनेकदा उष्मघाताचा धोका संभावतो. रविवारी नवी मुंबई येथील खारघर येथे पार पडलेल्या महाराष्ट्र भूषण सोहळा कार्यक्रमादरम्यान उष्माघातामुळे काहीजणांची तब्येत खालावली तर दुर्दैवाने या घटनेत सात ते आठ जणांचा मृत्यू झाला. त्यामुळे पुन्हा एकदा उष्मघातापासून कसं स्वत:ला वाचवायचं हा मुद्दा समोर आलाय.

आज आम्ही तुम्हाला उष्मघात म्हणजे काय आणि उष्मघातापासून कसं स्वत:ला वाचवायचं, यासाठी काही खास उपाय सांगणार आहोत. चला तर जाणून घ्या. (these people have more risk of sun stroke try these remedies healthy lifestyle)

उष्मघात म्हणजे काय?

कडाक्याच्या उन्हात वावरल्याने उष्मघात होतो. जेव्हा शरीर मर्यादेपेक्षा जास्त उष्णता शोषून घेते ज्याचा विपरीत परिणाम आपल्या शरीरावर दिसून येतो. यालाच उष्मघात म्हणतात.

या लोकांना उष्मघाताचा सर्वाधिक धोका?

वयाच्या पन्नास वर्षांवरील किंवा वयोवृद्ध लोकांना उष्मघाताचा धोका असतो.

१ ते १० वर्षांवरील मुलांना उष्मघाताचा धोका असतो.

गर्भवती महिलांनाही उष्मघाताचा धोका वाढतो.

बीपीचा त्रास असणाऱ्या लोकांनाही उष्मघाताचा त्रास होतो.

याशिवाय हार्टचा आजार किंवा श्वास घ्यायला त्रास होणाऱ्यांना किंवा इतर कोणताही मेजर आजार असणाऱ्यांनाही उष्मघाताचा धोका अधिक असतो.

उष्मघातापासून वाचण्यासाठी काय करावे?