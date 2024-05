शरीराला ठेवा स्वास्थ्यपूर्ण

to be healthy Exercise and diet are two very important things for physical and mental health Sakal

सकाळ वृत्तसेवा - अंकिता लांडे शारीरिक आणि मानसिक स्वास्थ्यासाठी व्यायाम आणि आहार या दोन गोष्टी खूप महत्त्वाच्या असतात. शारीरिक तंदुरुस्तीसाठी मी नियमितपणे वेटलिफ्टिंग आणि योगासनं करते. लहानपणापासून आईनं मला, माझ्या मोठ्या बहिणीला आणि भावाला योगासनांचे क्लास लावले होते. त्यामुळे योग हा माझ्या जीवनाचा अविभाज्य भाग बनला आहे. काहीकाळ मी योगासनं करणं मी बंद केलं होतं; पण आता मी ती पुन्हा सुरू केली आहेत. शारीरिक आरोग्यासाठी मी स्विमिंग करते. सुट्ट्या मिळाल्या, की वर्षातून एक-दोन महिने स्विमिंगकडे लक्ष देते. वेटलिफ्टिंग आणि योगासनं मात्र सातत्यानं सुरू असतात. इतर ॲक्टिव्हिटीजही करायला मला आवडतात. मी आठवड्यातून पाच दिवस तरी जिमला जाण्याचा प्रयत्न करते. जिममध्ये वेट ट्रेनिंग आणि कार्डिओ करते. तीन दिवस वेट ट्रेनिंग आणि बाकीचे दिवस कार्डिओ फंक्शन. शारीरिक व्यायामाच्या वेळी श्वासोच्छवासाचं महत्त्व ध्यानात ठेवते. प्राणायामामुळे आपण मानसिक आणि शारीरिकदृष्ट्या फिट राहतो. प्राणायामामुळे माझ्या अभिनयातही मदत होत आहे. मानसिक स्वास्थ्यासाठी चांगली गाणी ऐकते, स्वतःला गाण्यांमध्ये गुंतवते. डोक्यातील ताणतणाव बाहेर काढण्यासाठी कोणाशी तरी बोलते, नाहीतर आई-बाबा, मित्र किंवा नातेवाईकांशी संवाद साधते. जितकं बोलू तितकं मन शांत होतं. विशेष म्हणजे स्वतःला आवडणाऱ्या गोष्टी करणं खूप महत्त्वाचं आहे. चित्रकला, फिरायला जाणं अशा गोष्टी मनाला शांत करतात. शारीरिक आणि मानसिक स्वास्थ्याचा एकमेकांशी संबंध आहे. आपण जितका शारीरिक व्यायाम करतो, तितकंच आपलं मनही शांत राहतं. संतुलित आहार गरजेचा माझ्या आहारात चपाती, भाजीचा समावेश असतो. आमच्या घरी खपली गव्हाची चपाती करतात. नाश्त्यात हल्ली अंडी खायला सुरुवात केली आहे. दुपारच्या जेवणात ग्रीक योगर्ट खाते. दही खात नाही; कारण त्यामध्ये खूप फॅट असतं. त्याच्यापेक्षा योगर्टमध्ये कमी फॅट्स असतात. संध्याकाळच्या स्नॅक्समध्ये सफरचंद किंवा कोणतंही फळ किंवा मखाणे खाते. रात्रीच्या जेवणात प्रोटिनयुक्त पदार्थ, जसं की पनीर किंवा टोफू असतात. मी शक्यतो फास्ट फूड किंवा बाहेरचे पदार्थ खात नाही. मात्र, कधीतरी बाहेरचे पदार्थही खावे लागतात; पण त्यानुसार मी व्यायामही करते. संतुलित आहार आणि नियमित व्यायाम या दोन्ही गोष्टी आरोग्यासाठी खूप महत्त्वाच्या आहेत. मी ऋतुमानानुसार उपलब्ध फळांचाही आस्वाद घेते. आपल्या शरीराला ज्या-ज्या गोष्टी आवश्यक आहेत, त्या खाण्यावर माझा भर असतो. कडधान्यं, विविध प्रकारच्या डाळींचाही माझ्या आहारात समावेश असतो. त्यासाठी घरी बनवलेले पदार्थ खाणं आपल्या आरोग्याच्या दृष्टीनं हितकारक असतात. कारण त्यात प्रेम आणि जिव्हाळाही असतो. तो अन्नातून आपल्या पोटामध्ये केल्याने आपणही समृद्ध बनतो. सुदृढ आरोग्यासाठी टिप्स जे काही खाल, ते प्रमाणात खा आणि प्रमाणात व्यायाम करा. कोणत्याही गोष्टीचा अतिरेक नुकसानदायक असतो.

जिमला जाण्यासाठी वेळ मिळत नसेल, तर घरी साधा का होईना व्यायाम करा. फक्त पंधरा मिनिटं सूर्यनमस्कार केल्यानं तुमच्या शरीराला फायदा होईल. एकदा का तुम्हाला त्याचा सकारात्मक परिणाम दिसायला लागला, की तुम्ही त्यामध्ये आणखी गुंतून जाल.

तुमचं शरीर तुम्हाला आयुष्यभर साथ देणार आहे. त्यामुळे आपल्या शरीराला स्वास्थ्यपूर्ण आणि ताजंतवानं ठेवण्याची जबाबदारी आपलीच आहे.

वेटलिफ्टिंग करताना जास्त वजन उचलू नका. ज्या गोष्टी आपल्याला शक्य होतील, आपले शरीराला सूट होतील, तेवढाच व्यायाम करा.

शारीरिक व्यायामाचं ध्येय संतुलित ठेवावं, म्हणजे फायदा होईल. अति करण्यात अर्थ नाही. त्यामुळे तुमच्या शरीराला झेपेल आणि तुम्हाला मानवेल असाच व्यायाम करा. त्यासाठी डॉक्टरांचा सल्ला घ्या.