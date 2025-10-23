Winter Wellness: हिवाळ्यात कोणती फळे खाल्यास वाढेल रोगप्रतिकारशक्ती, वाचा एका क्लिकवर

हिवाळ्यात शरीराची रोगप्रतिकारक शक्ती कमकुवत होते. म्हणूनच हिवाळ्यात अनेक लोक वारंवार आजारी पडतात. कमकुवत रोगप्रतिकारक शक्तीमुळे गभीर आजार उद्भवतात. .Boost Your Immunity: हिवाळ्यात शरीराची रोगप्रतिकारक शक्ती कमकुवत होते. म्हणूनच हिवाळ्यात अनेक लोक वारंवार आजारी पडतात. कमकुवत रोगप्रतिकारक शक्तीमुळे गभीर आजार उद्भवतात. कमकुवत रोगप्रतिकारक शक्ती असलेल्या लोकांना वारंवार सर्दी आणि विषाणूजन्य संसर्गासारख्या समस्या येऊ शकतात. यावर उपाय म्हणून औषध घेतात. पण जर तुम्ही निरोगी आहार घेतला तर रोगप्रतिकारशक्ती वाढू शकते. याबाबत आहारतज्ज्ञ यांनी सविस्तरपणे माहिती दिली आहे. .संत्रीहिवाळ्यात संत्री खावीत. संत्र्यांमध्ये व्हिटॅमिन सी भरपूर प्रमाणात असते. हे पांढऱ्या रक्त पेशी वाढवून संसर्गाशी लढण्यास मदत करते. संत्री खाल्ल्याने शरीराची रोगप्रतिकारक शक्ती वाढते. हिवाळ्यात दररोज एक संत्री खाल्ल्याने तुमची रोगप्रतिकारक शक्ती वाढते आणि अनेक आजारांपासून तुमचे रक्षण होते. तुम्हाला आवडत असल्यास, तुम्ही संत्री किंवा गोड लिंबाचा रस देखील पिऊ शकता. .किवीकिवी हे व्हिटॅमिन सी आणि व्हिटॅमिन ई सारख्या अँटिऑक्सिडंट्सचा चांगला स्रोत आहे. किवीमध्ये फायबर, फोलेट आणि पोटॅशियम सारखे पोषक घटक देखील असतात. या हिवाळ्यात किवीला तुमच्या आहाराचा भाग बनवा. नियमितपणे किवी खाल्ल्याने तुमच्या शरीराची रोगप्रतिकारक शक्ती वाढते. किवी खाल्ल्याने सर्दी आणि सामान्य संसर्गांशी लढण्यास मदत होते. दररोज किवी खाल्ल्याने त्वचेचा रंगही सुधारतो..सफरचंदसफरचंद पोषक तत्वांनी समृद्ध असतात. त्यात व्हिटॅमिन सी, फायबर आणि फ्लेव्होनॉइड्स असतात. म्हणून, तुम्ही तुमच्या हिवाळ्यातील आहारात सफरचंदांचा समावेश नक्कीच करावा. सफरचंद खाल्ल्याने शरीराची रोगप्रतिकारक शक्ती मजबूत होते. सफरचंदांमध्ये फायबर असते, जे रोगजनक बॅक्टेरिया बाहेर काढण्यास मदत करते. दररोज सकाळी एक सफरचंद खाल्ल्याने ऊर्जा टिकून राहण्यास मदत होते..Winter Beauty Tips: हिवाळ्यात त्वचेचा ग्लो कायम ठेवायचाय? मग या गोष्टी ठेव लक्षात.अननसअननस हे एक गोड आणि आंबट फळ आहे. अननस पोषक तत्वांनी समृद्ध आहे. त्यात व्हिटॅमिन सी भरपूर प्रमाणात असते, जे रोगप्रतिकारक शक्ती वाढवते. अननस खाल्ल्याने हिवाळ्यात होणाऱ्या किरकोळ आरोग्य समस्या टाळता येतात. सर्दी आणि घसा खवखवणे यावर देखील उपचार करण्यास मदत होते. म्हणून, दररोज तुमच्या हिवाळ्यातील आहारात एक वाटी चिरलेला अननस समाविष्ट करा. .द्राक्षद्राक्षांमध्ये व्हिटॅमिन सी, फायबर, पोटॅशियम आणि व्हिटॅमिन के भरपूर प्रमाणात असते. द्राक्षांमध्ये अँटीऑक्सिडंट्स देखील असतात. जे अनेक रोगांपासून संरक्षण करण्यास मदत करतात. हिवाळ्यात दररोज एक वाटी हिरवी आणि काळी द्राक्षे खा. द्राक्षे खाल्ल्याने तुमच्या शरीराची रोगप्रतिकारक शक्ती वाढते. .डिस्क्लेमर : सदर लेख फक्त सामान्य माहितीसाठी आहे. सकाळ माध्यम समूह अशा कोणत्याही गोष्टींची पुष्टी करत नाही. अधिक तपशीलांसाठी तुम्ही तज्ज्ञांचे मार्गदर्शन घेऊ शकता..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.