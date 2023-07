By

असा एक पदार्थ जो खीर, बासूंदीची चव वाढवतो. तर बेसनाच्या लाडवाला अधिक देखणं बनवण्यासाठी त्याचा मोठा वाटा असतो. हा पदार्थ म्हणजे चारोळी. खीर, बासूंदी आणि लाडू सारख्या पदार्थांमध्ये आपण हमखास चारोळीचा वापर करतो.

मात्र काही खास पदार्थ सोडले तर चारोळीच्या वापराकडे फारसं लक्ष दिलं जातं नाही. मात्र आकाराने अत्यंत लहान असणाऱ्या या चारोळीचे आरोग्यासाठी Health अनेक फायदे आहेत. चोरीळीमध्ये मोठ्या प्रमाणात पोषक तत्व आढळतात.

यामध्ये मुबलक प्रमाणात व्हिटॅमिन बी१ Vitamin, व्हिटॅमिन बी २, व्हिटॅमिन सी आणि नियासिन आढळतं. तसचं चारोळ्याच्या बिया प्रोटीन Protein, फायबर, मॅग्नेशियम, पोटॅशियम आणि कॅल्शियमसह अनेक पोषक तत्वांचा एक उत्तम स्रोत आहेत.

चोरीळ्यांच्या सेवनाचे फायदे आणि यासाठी चारोळाचं सेवन कसं करावं याबद्दल सविस्तर जाणून घेऊयात.

पचनक्रिया सुधारते- चारोळीमध्ये मोठ्या प्रमाणात फायबर आढळतं. यामुळे पचनक्रिया सुरळित होण्यास मदत होते. यामुळे बद्धकोष्ठतेची समस्या दूर होण्यास मदत होते. तसचं यामध्ये असलेल्या अँटीइंफ्लेमेटरी गुणांमुळे पचनसंस्थेतील जळजळ कमी होते.

स्नायूंची ताकद वाढते- चारोळीमध्ये मुबलक प्रमाणात प्रोटीन उपलब्ध असतं. त्यामुळे स्नायू बळकट होण्यास मदत होते. जर तुम्हाला स्नायूंच्या वेदना होत असतील किंवा तुम्ही जीम करत असाल तर चारोळीचं सेवन तुम्हाला फायदेशीर ठरू शकतं.

चारोळीचं सेवनामुळे टिश्यू आणि पेशींना निरोगी ठेवण्यास आणि त्यांचं आरोग्य सुधारण्यास उपयुक्त ठरतं.

त्वचेसाठी उपयुक्त- चारोळीमध्ये मोठ्या प्रमाणात व्हिटॅमिन ई आढळतं. विटामीन ईमधील अँटीऑक्सिडंट्स आणि अँटीइंफ्लेमेटरी गुणांमुळे त्वचा निरोगी राहण्यास मदत होते. यामुळे चेहऱ्यावरील सुरकुत्या कमी होवून तुम्ही तरुण दिसता. तसचं त्वचा नैसर्गिकरिच्या मॉइश्चराइझ ठेवण्यासही मदत होते.

वजन कमी करण्याठी - वजन कमी करण्यासाठी चारोळीचं सेवन उपयुक्त ठरू शकतं. यातील अनेक गुणधर्म वजन कमी करण्यासाठी मदत करतात. चारोळीत मोठ्या प्रमाणात प्रोटीन असते. यामुळे चयापचय क्रिया सुधारते आणि वजन कमी होतं.

तसचं यात उपलब्ध असलेल्या फायबरमुळे फॅट मेटाबोलिज्म जलत होतं, पचनक्रिया जलद होवून वजन कमी होण्यास मदत होते.

मधुमेह नियंत्रणात राहण्यास मदत- चारोळीचा ग्लायसेमिक इंडेक्स अत्यंत कमी असल्याने मधुमेही रुग्णांसाठी हा एक चांगला पर्याय आहे. चारोळ्याच्या सेवनाने रक्तातील साखर नियंत्रणात राहते.

अशा प्रकारे करा चारोळीचा आहारात समावेश

चारोळी तुम्ही तव्यावर हलक्या भाजून खीर, हलवा, बासुंदी अशा स्विट डिशमध्ये टाकू शकता.

तसंच चारोळीची पावडर तयार करून तिचं दुधासोबत किंवा स्मूदीमध्ये टाकून सेवन करू शकता. तसंच ही पावडर एखाद्या भाजीची ग्रेव्ही घट्ट होण्यासाठी वापरू शकता.

तसचं सलाडमध्ये गार्निशिंगसाठी चारोळी टाकल्यास त्याचा आरोग्याला देखील फायदा होईल.