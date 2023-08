By

आरोग्य निरोगी ठेवायचे असेल, डिहायड्रेशनच्या समस्येतून सुटका हवी असल्यास नियमित जास्तीत जास्त पाणी पिण्याचा सल्ला तज्ज्ञमंडळींकडून दिला जातो. कारण योग्य प्रमाणात पाणी प्यायल्याने शरीरातील अतिरिक्त विषारी घटक सहजासहजी बाहेर फेकले जातात. तसंच पाण्यामुळे संपूर्ण शरीराचे कार्यही योग्यरित्या पार पडण्यास मदत मिळते.

पण तुम्हाला हे माहीत आहे का की जास्त प्रमाणात पाणी पिणे आरोग्यासाठी धोकादायकही ठरू शकते. शरीराचे सर्व कार्य कोणत्याही अडथळ्याविना पूर्ण होण्यासाठी इलेक्ट्रोलाइट्सची आवश्यकता असते. पण हायपोनेट्रेमिया (disadvantages of drinking too much water) समस्येसह तुमच्या शरीरातील पाण्याची पातळी वाढण्याचीही शक्यता असते. यामुळे काही शारीरिक समस्या उद्भवू शकतात. उदाहरणार्थ पेशींमध्ये सूज येणे, डोकेदुखी, मळमळ आणि उलट्यांचा त्रास होऊ शकतो.

पाण्याचे किती प्रमाण ठरू शकते जास्त?

एका अभ्यासातील माहितीनुसार, आपल्या शरीराचे मूत्रपिंड दररोज सुमारे 20-28 लिटर पाणी फिल्टर करू शकते. पण हा अवयव दर तासाला 0.8 ते 1.0 लिटरपेक्षा जास्त पाणी उत्सर्जित करू शकत नाही. म्हणूनच अतिप्रमाणात पाणी प्यायल्याने होणारे त्रास तसंच हायपोनेट्रेमियाची समस्या टाळण्यासाठी शरीराच्या गरजेपुरतेच पाणी प्यावे.

याव्यतिरिक्त, अभ्यासात असेही आढळून आले आहे की, जर एखाद्या व्यक्तीने कमी कालावधीत 3 ते 4 लिटर पाणी प्यायले तर त्या व्यक्तीमध्ये हायपोनेट्रेमिया समस्याची लक्षणे आढळू शकतात. पण कधी-कधी अती उष्ण हवामान आणि व्यायाम यासारख्या परिस्थितीमुळे लोक जास्तीत जास्त पाणी पितात.

शरीराला दररोज किती प्रमाणात पाण्याची आवश्यकता भासते?

पाण्याचे योग्य प्रमाण शरीराचे वजन, हवामान, शारीरिक हालचालींवर अवलंबून असते. 19-30 वयोगटातील पुरुषांना दररोज सुमारे तीन लिटर पाणी पिण्याचा सल्ला दिला जातो. तर काही लोक पाण्याशी संबंधित असलेला 8-8 हा नियम फॉलो करणं पसंत करतात.

यानुसार दिवसभरात किमान आठ ग्लास पाणी प्यायले जाते. तर गर्भवती महिला, क्रीडापटूंना इतरांच्या तुलनेत दररोज जास्त पाणी पिण्याची आवश्यकता असते.

डिस्क्लेमर : सदर लेख फक्त सामान्य माहितीसाठी आहे. सकाळ माध्यम समूह अशा कोणत्याही गोष्टींची पुष्टी करत नाही. अधिक तपशीलांसाठी तुम्ही तज्ज्ञांचे मार्गदर्शन घेऊ शकता.