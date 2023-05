Why a song gets stuck in head : एखादं गाणं ऐकलं की तोंडात का बसतं? विज्ञानाने सांगितलं कारण...

Why a song gets stuck in head : तुमच्यासोबत कधी असं होतं का की तुम्ही एखादं गाणं किंवा गीत ऐकता आणि ते तुम्ही संपुर्ण दिवस गुणगुणता म्हणजेच एखादं गीत किंवा गाणं तुमच्या डोक्यात बसतं... तुम्हाला माहिती आहे का हा काय प्रकार आहे? याला इअरवॉर्म म्हणतात.

तुम्हाला वाटेल इअरवार्म म्हणजे नेमकं काय? आज आपण त्याविषयीच सविस्तर जाणून घेणार आहोत. (Why a song gets stuck in your head read more about earworm )

इअरवॉर्म म्हणजे काय?

सोप्या भाषेत सांगायचं तर इअर वॉर्म हा एक कॅची ट्यून आहे जी वारंवार तुमच्या डोक्यात फिरत असते आणि तोंडात बसते जे तुम्ही वारंवार गाता. यालाच इअरवॉर्म म्हणतात. हा एक म्युझिकल पॅरासाईट आहे जो तुमच्या ब्रेनमध्ये जागा निर्माण करतो आणि मग ही जागा सोडण्यास तयार होत नाही ज्यामुळे तुम्ही वारंवार एकच गाणं गुणगुणता.

न्युरोसर्जन डॉ. अरविंद भतेजा सांगतात की हा एक फोनोलॉजिकल लूप आहे जो ब्रेनच्या ऑडीटरी कॉर्टेक्समध्ये असतो जो अधिकाअधिक स्वत:ला स्ट्राँग बनवण्यास उत्तेजीत करत असतो आणि यामुळेच एकदा ऐकलेली ट्यून ही वारंवार तोंडात बसते. डॉ. अरविंद भतेजा यांनी या संदर्भात एक व्हिडीओही शेअर केलाय.

इअरवॉर्मपासून कशी सुटका मिळवायची?

कधी कधी इअरवॉर्म खूप त्रासदायक ठरतात म्हणजेच एखादं गाणं आपण एक दिवस नाही तर आठवडाभर किंवा महिनाभर गुणगुणत असता ज्यामुळे तुमचं कामात मन लागत नाही आणि तुम्ही खूप डिस्टर्ब होता. अशावेळी इअरवार्मपासून सुटका मिळवण्यासाठी तुम्ही काही उपाय करू शकता.

तुम्ही दुसरे इतर कोणतेही गीत ऐकू शकता. तुम्ही कोडं सोडवणे किंवा पुस्तक वाचणे नियमितपणे सुरू करू शकता. तुम्ही एखादी फिजिकल अॅक्टीव्हीटी किंवा नियमित व्यायामही करू शकता. तुम्ही योगा किंवा मेडिटेशनही करू शकता.