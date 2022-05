Relationship Tips: प्रेम ही आयुष्यातील सर्वात सुंदर भावना असते. तुम्ही ज्याच्यावर प्रेम करता त्यानंही तुमच्यावर तितकंच प्रेम करावं, नात्यात प्रामाणिक राहावं असं सर्वांना वाटतं. परंतु प्रत्येकाच्याच वाट्याला हा आनंद येत नाही. काही जोडीदार प्रेमाच्या नावाखाली तुमची फसवणूक करतात, धोका देतात. अशा धोकेबाज जोडीदारांचं सत्य स्वीकारणं अनेकांना जमत नाही, मग नैराश्य, मानसिक संतुलन ढासळणं, आत्महत्या, खूण अशा अनेक गोष्टी होत असतात. अशा परिस्थितीत अनेक जण परिस्थितीशी लढण्याऐवजी परिस्थितीसमोर हार मानतात. परंतु या परिस्थितीतूनही बाहेर पडता येतं. तुमच्या जोडीदाराने तुमची फसवणूक केल्याचे तुम्हाला आढळल्यास काही गोष्टी करणं टाळावं. कोणत्या आहेत त्या गोष्टी चला पाहूया. (Do not do this work even if you catch your partner cheating, read what)