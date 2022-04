Photo Story: थंड पाण्याने आंघोळ करण्याचे अनेक फायदे; ‘या’ समस्यांपासून मिळेल मुक्ती

सकाळी उठल्यावर गरम पाण्याने आंघोळ करावीशी वाटते. तसं पाहिले तर त्याचे अनेक फायदे देखील आहेत. पण तुम्हाला माहित आहे का की थंड पाण्याने आंघोळ करण्याचेही फायदे आहेत. तुम्ही यापैकी कोणत्याही प्रकारच्या पाण्याने अंघोळ करत असाल. परंतु गरम आणि थंड दोन्ही पाण्याने आंघोळ करण्याचे आरोग्यासाठी वेगळे फायदे आहेत. (Many benefits of bathing in cold water; Get rid of these problems)