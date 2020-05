पुतणीच्या छेडखानीतून बदडल्याचा राग ; दगडाने ठेचून खून, तीन अटकेत

जळगाव,: कंडारी (ता. जळगाव) येथील 40 वर्षीय गृहस्थाचा दगडाने ठेचून खून केल्याची घटना सकाळी उघडकीस आली. तुषार प्रभाकर सुर्वे (वय 41) असे मृताचे नाव असून गावाबाहेर असलेल्या खळ्यात रक्ताच्या थारोळ्यात तुषारचा मृतदेह दिसून आल्याने गावात एकच खळबळ उडाली. नसिराबाद पोलिसांसह गुन्हेशाखेने धाव घेतली असून तीन संशयितांना चौकशीसाठी ताब्यात घेतल्यानंतर पोलिसी खाक्‍या दाखवताच अटकेतील संशयितांनी गुन्ह्याची कबुली दिली. कंडारी (ता. जळगाव) येथील तुषार ऊर्फ अप्पा प्रभाकर सुर्वे (वय-41) आणि रायपूर येथील उपसरपंच वसंत सीताराम धनगर दोघांनी तुषारच्या नेरी-गाढेगाव रोडवरील खळ्यात बुधवारी रात्री मद्यप्राशन केले होते. आज सकाळी दिवस उजाडल्यावर मयताचा चुलत भाऊ मल्हारराव देशमुख याने तुषार खळ्यात मृतावस्थेत पडल्याची माहिती घरी येऊन तुषारच्या पत्नीला दिल्यावरून कुटुंबीयांनी खळ्याच्या दिशेने धाव घेतली. तो पर्यंत पोलिस घटनास्थळ दाखल झाले होते. रात्री तुषार अप्पा सोबत असलेल्या उपसरपंच वसंत धनगर यांना विचारपूस साठी ताब्यात घेतले. त्यांनी आम्ही सोबत असल्याचे कबूल केले मात्र, रात्री तुषार खळ्यात गुरांच्या रखवालीसाठी झोपला तर, मी(वसंत धनगर) वाघुर धरणाजवळ घर असल्याने रात्री साडेआठ वाजेनंतर घरी निघून आलो, असे त्यांनी प्राथमिक चौकशीत पोलिसांना सांगितले होते. त्या अनुषंगाने गुन्ह्याचा तपास सुरू होता. मृताची पत्नी मनीषाच्या तक्रारीवरून खुनाचा गुन्हा दाखल होऊन पोलिस अधीक्षक डॉ.पंजाबराव उगले यांच्या सूचनेवरून अप्पर अधीक्षक भाग्यश्री नवटके, सहाय्यक पोलिस अधीक्षक डॉ.निलाभ रोहन, गजानन राठोड, गुन्हेशाखेचे निरीक्षक बापू रोहोम, प्रवीण साळुंखे घटनास्थळी दाखल झाल्यावर मयत तुषार अप्पा सुर्वे याचे गावातील कुणा-कुणाशी वाद होता याचा शोध घेण्यासाठी खासगी वेशातील पोलिस पथके कंडारीत कार्यरत झाली होती. सहा तासांत गुन्हा उघड

गुन्हेशाखेच्या पथकातील उपनिरीक्षक सुधाकर लहारे, राजेश मेंढे, संजय हिवरकर, रवी घुगे, किरण धनगर, नरेंद्र वारुळे यांच्या पथकाने विशाल देविदास मराठे (वय-22), राहुल नरेंद्र जाधव(वय-19), गोपाळ दिलीप भुसारी (वय-22) यांना कंडारी गावातून ताब्यात घेतले. पोलिसी खाक्‍या दाखवताच एका मागून एक तिघा संशयितांनी गुन्ह्याची कबुली देत मयत तुषार अप्पा हा येता-जाता धमकावत असल्याचे सांगून गुन्ह्याचा घटनाक्रम पोलिसांदेखत मांडला. मुलीच्या छेडखानीचा वाद

अटकेतील संशयितांपैकी राहुल जाधव याने मयताच्या पुतणीची छेड काढल्यावरून वाद झाला होता. या वादातूनच तुषार अप्पाने मागे दोन वेळेस झोडपून काढले होते. तर, विशालचे वडील बाप देविदास मराठे याला काही महिन्यापूर्वी मारहाण करून गळा दाबला होता, तेव्हा विशाल त्याच्या मागावर काठी घेऊन धावला होता. राहुल आणि विशाल या देघांचा तुषार अप्पांवर प्रचंड राग होता मात्र, करावे काय हेच सुचत नसल्याने इतके दिवस दोघेही गप्प होते. मराठी शाळेत प्यायले दारू

बुधवारी रात्री राहुल, विशाल आणि गोपाळ तिघेही गावातील मराठी शाळेत एकत्र आले होते. तिघांनी यथेच्छ टॅंगोपंच देशी दारू ढोसल्यावर तुषार अप्पाच्या खळ्याच्या दिशेने तिघे निघाले, तेथे तुषार अप्पा सोबत वादाच्या समझोत्यावर चर्चा करताना वाद होऊन झटापटी झाली. त्यात राहलने एकामागून तीनवेळा मोठाला दगड तुषारच्या डोक्‍यात टाकून तिघेही पसार झाल्याची माहिती संशयितांनी पोलिस पथकाला दिली आहे. दोन भावांच एकत्र कुटुंब

तुषार ऊर्फ अप्पा सुर्वे आणि हेमंत ऊर्फ आबा सुर्वे असे दोन्ही भावांचे एकत्र कुटुंब असून तुषार च्या पश्‍चात पत्नी मनीषा, दहा वर्षीय मुलगा ओम, मोठा भाऊ हेमंत वहिनी असा परिवार आहे.



Web Title: jalgaon marathi news;Anger at being bullied by a nephew; Murder by stoning, three arrested