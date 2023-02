Railway Update : भुसावळ रेल्वे विभागासाठी 1470 कोटींची तरतूद

जळगाव : केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामण यांनी अंदाजपत्रकात भुसावळ विभागासाठी १,४७० कोटी ९४ लाखांची तरतूद केली असून, यात जळगाव जिल्ह्यासाठी भुसावळ- जळगाव टप्प्यात तिसऱ्या मार्गासाठी एक कोटी, मनमाड-जळगाव तिसऱ्या रेल्वे मार्गासाठी ३५० कोटी, जळगाव-भुसावळ चौथ्या लाइनसाठी २० कोटी मंजूर केले आहेत.

यामुळे मनमाडकडे जाणाऱ्या व येणाऱ्या गाड्यांचा वेग वाढणार आहे, अशी माहिती रेल्वेचे वरिष्ठ वाणिज्य प्रबंधक सुनील मिश्रा यांनी दिली.

अंदाजपत्रकात भुसावळ विभागातील मुंबईकडे, नागपूर, खंडव्याकडे जाणाऱ्या मार्गावर तिसरा, चौथा रेल्वे मार्ग तयार करण्याचे ठरविले आहे. त्यासाठी काही मार्गावर सर्वेक्षण करावे लागणार आहे. विभागात नवीन रेल्वे मार्गाच्या सर्वेक्षणासाठी आठ कोटी १७ लाखांची तरतूद आहे.

दरम्यान, खानदेशासाठी वरदान ठरणाऱ्या अन् बहुप्रतिक्षित मनमाड-इंदूर रेल्वेमार्गासाठी अवघ्या दोन कोटींची तरतूद करण्यात आल्याने नाराजी व्यक्त होत आहे. दुसरीकडे याच मार्गावरील धुळे-नरडाणा मार्गाच्या कामासाठी मात्र १०० कोटींची तरतूद करण्यात आली आहे. (1,470 crore provision for Bhusawal Railway Division Manmad Bhusawal will be third line 100 crores for work of Dhule Nardana route but only two crores for Indore Manmad Jalgaon News)

सर्वेक्षणासाठी तरतुदी अशा

इगतपुरी-भुसावळ नवीन तिसऱ्या लाइनचे ३०८ किलोमीटरच्या सर्वेक्षणासाठी १५ लाख, भुसावळ-खंडवा नवीन तिसरी व चौथ्या लाइनसाठी १२३ किलोमीटरच्या सर्वेक्षणासाठी १५ लाख, औरंगाबाद-भुसावळ नवीन लाइन १६० किलोमीटरच्या सर्वेक्षणासाठी १५ लाख, औरंगाबाद-बुलडाणा-खामगाव नवीन लाइन १७० किलोमीटरच्या सर्वेक्षणासाठी २५ लाख, भुसावळ-बडनेरा-वर्धा नवीन चौथी लाइन अंतिम स्थान सर्वेक्षण ३१३ किलोमीटरच्या सर्वेक्षणासाठी ५.२६ कोटी, भुसावळ- खंडवा नवीन तिसरी/चौथी ओळ अंतिम स्थान सर्वेक्षणासाठी एक कोटी, मनमाड- जळगाव नवीन चौथी लाइन फायनल लोकेशन सर्व्हेसाठी एक कोटींची तरतूद करण्यात आली आहे.

काम सुरू असलेले मार्ग

सुरू असलेल्या नवीन लाइनचे बांधकामासाठी ५२३ कोटी २० लाखांची तरतूद आहे. त्यात इंदूर-मनमाड- ३६८ किलोमीटरसाठी दोन कोटी, धुळे-नरडाणा- ५० किलोमीटरसाठी १०० कोटी, पाचोरा-जामनेर- मलकापूर- ८४ किलोमीटरसाठी ५०.२० कोटी, भुसावळ- जळगाव तिसरी लाइन- एक कोटी,

मनमाड-जळगाव तिसरी लाइन- १६० किलोमीटरसाठी ३५० कोटी, जळगाव- भुसावळ चौथी लाइन- २५ किलोमीटरसाठी २० कोटींची तरतूद आहे.

दुहेरी मार्ग नवीन/चालू कामांसाठी ३७० कोटी, मनमाड- जळगाव तिसरी लाइन- १६० किलोमीटरसाठी ३५० कोटी, जळगाव- भुसावळ चौथी लाइन- २० कोटी आहेत. विद्यमान स्टेशन/यार्डात रिमॉडेलिंगची कामे करण्यासाठी १५ कोटी २५ लाखांची तरतूद आहे.

उड्डाणपूल व अन्य कामे

जिल्ह्यातील नवीन रस्ता, उड्डाणपूल/पुलाखालचा रस्ता तयार करण्यासाठी ४३.६३ कोटींची तरतूद आहे. जळगाव- गेट क्रमांक १४७ - उड्डाणपुलासाठी १०.१२ कोटी, बडनेरा गेट क्रमांक ७ फ्लायओव्हरसाठी- तीन कोटी, नांदुरा गेट क्रमांक २० वरील उड्डाणपुलासाठी एक लाख, खंडवा गेट क्रमांक १६२ वरील उड्डाणपुलासाठी एक कोटी, देवळाली गेट क्रमांक ९० उड्डाणपुलासाठी ६.६८ कोटी, चांदूर बाजार गेट क्रमांक ७० वरील उड्डाणपुलासाठी ४.०६ कोटी, कजगाव गेट क्रमांक १२६ वरील उड्डाणपुलासाठी ५० लाख, रावेर गेट क्रमांक १७१ वरील उड्डाणपुलासाठी ८.६७ कोटी, निंभोरा गेट क्रमांक १६९वरील उड्डाणपूल- तीन कोटी, भादली गेट क्रमांक १४९ वरील उड्डाणपुलासाठी ९५ लाख, अमरावती गेट क्रमांक एस.-१ वरील उड्डाणपुलासाठी २.७८ कोटी, अमरावती गेट क्रमांक एस-३ वरील उड्डाणपुलासाठी २.७७ कोटींची तरतूद आहे.

देखभाल, दुरुस्तीसाठी...

विद्यमान ट्रॅक देखभाल/नूतनीकरणाची कामांसाठी २५५ कोटी, विद्यमान सिग्नलिंग आणि दूरसंचार देखभालीची कामांसाठी १२.५८ कोटी, बडनेरा- नवीन वॅगन कार्यशाळेचे बांधकामांसाठी ४०.११ कोटी, नाशिक- नवीन चाक कार्यशाळेचे बांधकामासाठी दहा कोटी, नवीन लिफ्ट आणि एस्केलेटर, फूट ओव्हर ब्रिज, सॉफ्ट अपग्रेडेशन आणि स्टेशन्सचा पुनर्विकासासाठी १८६ कोटी, इतर विविध कामे- सात कोटींची तरतूद आहे.

