जळगाव : स्टील मटेरिअल पुरविण्याच्या नावाखाली रावेरच्या व्यापाऱ्याला १६ लाख २७ हजार ८०० रुपयांमध्ये गंडविले. याप्रकरणी जळगावच्या सायबर पोलिसांत दोघांविरुद्ध फसवणुकीचा गुन्हा दाखल झाला आहे. (16 lakhs to trader in favor of supplying steel material Jalgaon Crime News)

मोहनलाल देवजी पटेल (रा. गजानननगर, रावेर) यांचा मुलगा भावेश यांच्या मोबाईल क्रमांकावर १९ नोव्हेंबर २०२२ ला ७७३८७७१८६१ या क्रमांकावरून करण रांका याने स्वत:ची आयएसओ टॉप्स्‌ इंडमेटल ट्रेडर्स नावाची कंपनी असून, बांधकामास लागणारे स्टील मटेरिअल तुम्हाला पुरवठा करण्यात येईल, असे सांगून विश्वास संपादन केला व त्यांना व्हॉट्सॲपवर बनावट टॅक्स इनव्हाईसवरून बनावट ई बिल पाठवून (मोबाईल ७७३८७७१८६१) करण रांका व (९५१९५६०८७८) ट्रकचालक राकेश शर्मा या दोघांनी वेळोवेळी ऑनलाईन एकूण १६ लाख २७ हजार ८०० रुपये उकळले.

मात्र, मटेरिअयल न पाठवता आर्थिक फसवणूक केली. याप्रकरणी व्यापारी मोहनलाल पटेल यांच्या तक्रारीवरून जळगाव सायबर पोलिसांत गुन्हा दाखल झाला आहे. पोलिस निरीक्षक लिलाधर कानडे तपास करीत आहेत.

