Jalgaon Crime : जामनेर बसस्थानक रोडवर वृद्धाकडील ५४ हजारांची रोकड आणि ओळखपत्र चोरून नेणाऱ्या दोघा संशयितांना स्थानिक गुन्हे शाखेच्या पथकाने त्यांच्या राहत्या घरातून अटक केली.

इस्माईल शेख शब्बीर (वय ४८, रा. मास्टर कॉलनी), आणि सय्यद आरिफ सय्यद सईद (वय ३९, रा.पिंप्राळा हुडको) असे संशयिताचे नाव आहे. (2 arrested for cheating old man Performance of Jalgaon Local Crime Branch Jalgaon Crime)

लाहसर (ता.जामनेर) येथील ग्रामस्थ राजाराम तुळशीराम पाटील (वय ८८) शुक्रवारी (ता.६) कामानिमित्त जामनेर येथे आले होते.

दुपारी चारला जामनेर पोलिस स्टेशन ते जामनेर बसस्थानक दरम्यान रिक्षातून प्रवास करत असताना रिक्षातील सहप्रवासी चोरट्यांनी त्यांच्याजवळील ५४ हजारांची रोकड चोरून नेली.

पैसे चोरी झाल्याचे श्री. पाटील यांना कळताच त्यांनी याप्रकरणी जामनेर पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल केला.

वरिष्ठ पोलिस निरीक्षक किशन नजन पाटील यांच्या मार्गदर्शनाखाली सहाय्यक फौजदार विजयसिंग पाटील, अक्रम शेख, सुधाकर आंभोरे, महेश महाजन, किरण चौधरी, विजय पाटील, सचिन महाजन यांनी या गुन्ह्याच्या अनुषंगाने तपास करीत शनिवारी (ता.१४) सापळा रचून इस्माईल शेख शब्बीर याला मास्टर कॉलनीतून तर सय्यद आरिफ सय्यद सईद याला पिंप्राळा हुडको परिसरातून अटक केली.

या दोघांकडे चौकशी केली असता दोघांनी चोरी केल्याचे कबूल केले.