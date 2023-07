Jalgaon Crime: कुसुंब्याजवळ 2 गटांत घमासान; पोलिसांवरील दगडफेकीत 2 पेालिस जखमी, 10 संशयित अटकेत

By

Jalgaon Crime : जळगाव-औरंगाबाद रोडवरील हॉटेल सुमेरसिंगजवळ शनिवारी (ता. १) रात्री दहाच्या सुमारास दोन गटांत भांडण सुरू होते. दोन्ही गटांतील तरुण एकमेकांवर दगडफेक करीत होते.

एमआयडीसीचे पोलिस कर्मचारी घटनास्थळी दाखल झाले. त्यांनी दोन्ही गटातील भांडण सोडविण्याचा प्रयत्न केला. मात्र, दोन्ही गटांतील ८ ते १० जणांनी पोलिसांच्या दिशेने तुफान दगडफेक केली.

या दगडफेकीत पोलिस कर्मचारी गोविंदा पाटील, दीपक सोनवणे जखमी झाले. शिवाय दुचाकीच्या काचा फोडल्या. यामुळे परिसरात काहीवेळ तणावाचे वातावरण निर्माण झाले होते. (2 groups clash near Kusumba 2 Pelais injured in stone pelting on police 10 suspects arrested Jalgaon Crime)

या घटनेप्रकरणी रविवारी (ता. २) पहाटे चारला पोलिस गोविंदा पाटील यांनी दिलेल्या फिर्यादीवरून तुषार प्रमोद कोळी (वय २०, रा. रामेश्वर कॉलनी), कृष्णा रघुनाथ भालेराव (वय २३), शरद अशोक पाटील (वय १९, रा. कुसुंबा),

सागर तिरसिंग पाटील (वय २२, कुसुंबा), रोहित धनसिंग राजपूत (वय १९, रा. कुसुंबा), नितीन दशरथ निकम (वय ३३), शेखर अशोक सूर्यवंशी (वय २४), मोहसीन खान रहिमतुल्ला खान (वय ३०), वसीम सलीम खान (वय ३३), समीर गफ्फार मणियार (वय २३) या दहा संशयितांना अटक केली असून,

उर्वरित संशयित फरारी झाले आहेत. अटकेतील संशयितांना न्यायाधीश सुवर्णा कुळकर्णी यांनी पोलिस कोठडी सुनावली. पोलिस उपनिरीक्षक नीलेश गोसावी तपास करीत आहेत.