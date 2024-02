Jalgaon Accident News : विचखेडेजवळ विचित्र अपघातात 2 बसमधील 20 जण जखमी

Jalgaon Accident News : विचखेडा गावाजवळ राष्ट्रीय महामार्ग क्रमांक सहावर काम सुरू असून, या ठिकाणी डंपरने अचानक ब्रेक मारल्याने झालेल्या विचित्र अपघातात चार वाहने एकमेकांवर आदळून २० जण जखमी झाले. ही घटना सोमवारी (ता. ५) दुपारी बाराच्या सुमारास घडली.

याबाबत घटनास्थळी गर्दी जमा होऊन जखमींना पारोळा कुटीर रुग्णालय येथे दाखल करण्यात आले. विचखेडे गावानजीक सोमवारी (ता. ५) दुपारी जळगाव- नवसारी बस (क्रमांक एमएच ४०, एन ९८३०) ही पुढे चालणाऱ्या डंपरचालकाने अचानक ब्रेक मारल्याने मागून धडकली. (20 people in 2 buses injured in freak accident near Vichkhede jalgaon news)