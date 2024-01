Jalgaon Crime News : लग्न करून देत नसल्याने जन्मदात्या पित्याचा खून

यावल : वडिलांकडे वारंवार लग्न करून देण्याची मागणी करूनही ते त्याकडे दुर्लक्ष करीत असल्याच्या भावनेतून २८ वर्षीय मुलाने कुऱ्हाडीने वार करून जन्मदात्या पित्याचा खून केला.

ही समाजमन सुन्न करणारी घटना रविवारी (ता. १४) रात्री अकराच्या सुमारास तालुक्यातील पिळोदा गावात घडली.