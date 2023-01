CM Shinde Group : महापालिकेत 3 नगरसेवकांचा शिंदे गटात प्रवेश; ठाकरे गटाला दिलेला पाठिंबा काढला!

जळगाव : भारतीय जनता पक्षातून बाहेर पडून ठाकरे गटाला पाठिंबा देणाऱ्या तीन नगरसेवकांनी आज शिवसेना ठाकरे गटाचा पाठिंबा काढून थेट शिवसेना शिंदे गटात प्रवेश केल्याची घोषणा जिल्ह्याचे पालकमंत्री गुलाबराव पाटील यांच्या उपस्थितीत जाहीर केली. या वेळी मंत्री पाटील, प्रताप पाटील यांनी त्यांचे स्वागत केले. (3 corporators joined Shinde Group in jalgaon Municipal Corporation Withdrawal of support given to Thackeray group jalgaon news)

भारतीय जनता पक्षाचे नगरसेवक किशोर बाविस्कर, मनोज अहुजा व रेखाबाई सोनवणे यांनी पक्षाला सोडून शिवसेना ठाकरे गटाला पाठिंबा दिला होता. मात्र आज त्यांनी पाळधी येथे जिल्ह्याचे पालकमंत्री गुलाबराव पाटील यांच्या उपस्थितीत शिवसेना शिंदे गटात प्रवेश केला.

नगरसेविका रेखाबाई सोनवणे उपस्थित नव्हत्या; मात्र त्यांचा मुलगा उमेश सोनवणे उपस्थित होते. या वेळी त्यांच्या समवेत महापालिकेतील शिवसेना शिंदे गटाचे नगरसेवक ॲड. दिलीप पोकळे, नवनाथ दारकुंडे, चेतन सनकत, तसेच गजानन देशमुख उपस्थित होते.

याबाबत तिन्ही नगरसेवकांनी सांगितले, की गेल्या २२ महिन्यांपासून परिवर्तन व्हावे यासाठी शिवसेनेसोबत होतो. यातून प्रभागाचा विकास आणि विकासाच्या माध्यमातून जनतेचे कल्याण, हेच एक ध्येय होते. पण महापौर, उपमहापौर यांना अनेकदा आमच्या प्रभागांनाही निधी देण्यासंदर्भात सांगितले.

त्यावर त्यांचेकडून फक्त होकार मिळायचा. उलटपक्षी आलेल्या प्रत्येक निधीतून दोघांच्या प्रभागातील कामे होत होती. उपमहापौरानी तर दोन ते अडीच कोटींची कामे मनपा फंडातून केली.

आम्हीही पर्यावरण विभागाच्या वृक्षारोपण समितीच्या कामांसाठी आलेल्या अडीच कोटींच्या निधीतून चाळीस ते पन्नास लाखांची कामे करून द्या सांगितले. त्यावर त्यांनी दुसऱ्याच नगरसेवकांची कामे यात समाविष्ट केल्याची माहिती मिळाली, यामुळे आम्ही शिंदे गटात प्रवेश करत असल्याचे त्यांनी सांगितले.

