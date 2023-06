Jalgaon News : भुसावळला पहिल्याच दिवशी 30 हजार विद्यार्थ्यांना पुस्तके

By

Jalgaon News : शाळेच्या पहिल्या दिवशी म्हणजेच १५ जूनला विद्या गणवेश, पुस्तके देऊन स्वागत केले जाणार आहे. पहिल्याच दिवशी ३० हजार विद्यार्थ्यांना पुस्तके, तर ४९१८ विद्यार्थ्यांना शालेय गणवेशाचे वाटप होईल.

गणवेशावर ८४ लाख ७५ हजार ४०० रूपये खर्च होतील. त्यासाठी शिक्षण विभागाने नियोजन केले आहे. (30 thousand books distribution students on first day of school Bhusawal Jalgaon News)

विद्यार्थ्यांच्या शाळेचा पहिलाच दिवस आनंदी व्हावा. त्यांना शाळेची गोडी लागावी यासाठी १५ जूनला प्रवेशोत्सव साजरा होईल. त्यात यंदा ग्रामीण आणि शहरी भागात पहिल्याच दिवशी गणवेश आणि पुस्तकांचे १०० टक्के वाटप करायचे आहे.

त्यासाठी शिक्षण विभागाकडून पुस्तकांचे वितरण सुरू आहे. शाळा सुरू झाल्यावर पहिल्या दिवशी विद्यार्थी वर्गात बसल्यावर हजेरी घेताना त्यांना पुस्तकांचे संच दिले जातील.

गणवेश प्राप्त विद्यार्थ्यांना त्यांचा लाभ मिळेल, शिवाय प्रत्येक विद्यार्थ्याचे शाळेच्या प्रवेशद्वारावर गुलाबपुष्प देऊन स्वागत होईल. शाळा रांगोळ्या काढून, तोरणपताकांनी सजवण्यात येतील.

गणवेशासाठी १४ लाख ८५ हजार

जिल्हा परिषद व पालिका शाळांमधील पात्र विद्यार्थ्यांना गणवेश वाटप होईलल. त्यात एससी मुले ४३२, एसटीमुले ८६७, बीपीएल यादीतील मुले ३७७ तर सर्व'मुली ३२४२ अशा एकूण ४ हजार ९९८विद्यार्थ्यांना प्रत्येकी एक शशलेय गणवेश मिळेल.

यानंतर शासनाकडून निधी प्राप्त होताच दुसरा गणवेश मिळेल. एका गणवेशासाठी शासनाकडून ३०० रुपयांचप्रमाणे १४ लाख ८५ हजार ४०० रुपये निधी शिक्षण विभागाला मिळाला आहे. तो मुख्याध्यापकांच्याखातय्ावर वर्ग'करणे सुरू आहे.