Jalgaon News : हमसफर एक्सप्रेच्या धक्क्याने तरुण ठार

Jalgaon News : जळगाव ते भादलीदरम्यान अप रेल्वे लाईनवरील खंबा क्रमांक ४२१/१२ ते १० जवळ हमसफर एक्सप्रेसचा जोरदार धक्का लागल्याने अंदाजे ३२ वर्षीय तरुण जागीच ठार झाला. ( 32 year old youth was killed on spot after Humsafar Express was hit by heavy jolt jalgaon news)

ही घटना बुधवारी (ता. १३) सायंकाळी सातच्या सुमारास घडली. लोकोपायटल गिरीश तांबे यांनी दिलेल्या माहितीवरून शनिपेठ पोलिस ठाण्याचे सहाय्यक फौजदार जाधव यांनी घटनास्थळ गाठून मृतदेहाचा पंचानामा केला.

याबाबत शनिपेठ पोलिस ठाण्यात आकस्मिक मृत्यूची नोंद झाली आहे. मृताची ओळख पटविण्याचे आवाहन शनिपेठ पोलिसांनी केले आहे.

