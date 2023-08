By

Jalgaon Crime : तालुक्यातील भोलाणे, देऊळवाडे आणि दापोरा येथे राज्य उत्पादन शुल्क विभाग, पोलिस व महसूल विभागाने संयुक्त कारवाई करून भूमिगूत सिमेंटचे हौद जेसीबीच्या सहाय्याने तोडली व दारूच्या रसायनाचा मोठा साठा नष्ट केला. (5 liquor dens busted in village joint action by State Excise Police and Revenue Department Jalgaon Crime)

राज्य उत्पादन शुल्क विभाग, पोलिस व महसूल विभागाने जिल्हाधिकारी आयुष प्रसाद यांनी दिलेल्या निर्देशानुसार भोलाणे, देऊळवाडे येथे दोन लाख ८० हजार रुपयांचे १४ हजार लिटर रसायन नष्ट केले.

याप्रकरणी पाच गुन्हे दाखल करण्यात आले. राज्य उत्पादन शुल्क विभागाचे निरीक्षक लीलाधर पाटील, चंद्रकांत पाटील, दुय्यम निरीक्षक सी. आर. शिंदे, एस. बी. भगत, जी. सी. कंखरे, सुरेश मोरे, तालुका ठाण्याचे पोलिस उपनिरीक्षक गणेश सायकर, पी. पी. तायडे, गोकुळ अहिरे, व्ही. टी. हटकर, दिनेश पाटील, धनसिंग पावरा, सत्यम माळी, पी. एस. भामरे, मनोज मोहिते, सुधाकर शिंदे, बापू कोळी, गजानन पाटील, भोलाणे तलाठी राहुल अहिरे व पोलिसपाटील रवींद्र सपकाळे, देऊळवाडे तलाठी मनोहर बाविस्कर यांनी ही कारवाई केली.

गिरणा नदीकाठावर दोन अड्डे उद्धवस्त

दापोरा गावात गिरणा नदीपात्रालगत हातभट्टीची दारू पाडण्यात येत असल्याची माहिती पोलिस उपअधीक्षक आप्पासाहेब पवार यांना मिळाली. त्यावरून त्यांच्या पथकातील भूषण सपकाळे, रामकृष्ण इंगळे, श्‍याम पाटील, अनिल मोरे यांनी दारू तयार करणारा संशयित भिमराव एकनाथ मोरे (वय ४६, रा. दापोरा ता. जळगाव) याला ताब्यात घेतले.

त्याठिकाणाहून सुमारे सहा हजारांची दारू, रसायन आणि साहित्य जप्त केले, तर दुसऱ्या कारवाईत दापोरा गावाजवळील कोरखूण नाल्याजवळ हातभट्टीची दारू तयार करणाऱ्या धनराज फुलसिंग पवार (वय ४८, रा. दापोरा) याला ताब्यात घेतले.

त्याच्याकडून सहा हजारांची दारू व साहित्य जप्त केले. याबाबत जळगाव तालुका पोलिस ठाण्यात गुन्हे दाखल झाले आहेत.