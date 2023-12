Jalgaon Municipality News : शहराचे विविध भागांत शुभेच्छा फलक लावून विद्रूपीकरण करण्यात येत होते तसेच काही ठिकाणी भलेमोठे फलक लावल्याने अपघातही होत होते.

त्यामुळे सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार महापालिकेने आता शहरात फलक लावण्यासाठी पन्नास जागा तसेच त्याची दहा बाय दहा ही साईजही ठरवून दिली आहे. त्याच ठिकाणी आता हे फलक लावण्यात येतील.(50 place is fixed in city for hoarding by municipal corporation jalgaon news )