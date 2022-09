जळगाव : हाडांचे आरोग्य भारतात सर्वात जास्त दुर्लक्षित केले जाते. २०१३ मधील ‘इंटरनॅशनल ऑस्टिओपोरोसिस फाउंडेशन’च्या अहवालानुसार ८०% शहरी भारतीय लोकांमध्ये व्हिटॅमिन ‘डी’च्या कमतरतेमुळे ‘ऑस्टिओआर्थराइटिस’ या सांध्यांच्या आजाराचे प्रमाण हल्ली वाढत चालले आहे. (80 percent of Indian suffers due to lack of vitamin D Causes of increased joint disorders jalgaon Latest Marathi News)

या आजारात हाडांचा ऱ्हास होतो. हाडांना क्षीण करणारा हा आजार मध्यमवयीन आणि वृद्ध लोकांमध्ये बळावत चाललाय. हा आजार प्रामुख्याने गुडघे आणि घोटे अशा वजन सहन करू शकणाऱ्या सांध्यांना प्रभावी करून निकामी करतो.

नुकत्याच अस्थिरोग संघटनेच्या वतीने आयोजित एका वेबिनारमध्ये अस्थिरोगतज्ज्ञ आणि अस्थिरोग संघटनेचे सचिव डॉ. भूषण जे. झंवर यांनी हाडे आणि सांध्यांचे विकार या विषयावर माहिती दिली. त्यांनी ‘ऑस्टिओआर्थराइटिस’ आणि हाडे आणि सांध्यांच्या वाढत्या परिणामांविषयी, हे आजार टाळण्याविषयी तसेच त्यावरील आधुनिक उपचार पद्धतींविषयी सखोल माहिती दिली आणि मार्गदर्शन केले.

या व्यक्तींना धोका अधिक

शरीराच्या १ किलो वाढीव वजनाच्या परिणामस्वरूप आपल्या गुडघ्यांवरील भार २ ते ४ किलोने वाढत असतो. शरीराच्या अतिरिक्त भारामुळे सांध्यांवर अतिरिक्त ताण पडतो. त्यामुळे लठ्ठ आणि जास्त वजन असलेल्या लोकांना ऑस्टिओआर्थराइटिस होण्याचा जास्त धोका असतो .

या गोष्टी आवश्‍यक

आहार ज्यात योग्य प्रमाणात पोषक तत्वांचा, कॅल्शियम आणि विटमिन ‘डी’चा समावेश असेल अशा आहारामुळे हाडे आणि सांध्यांचे आरोग्य राखण्यास मदत होते. नियमित व्यायामामुळे सांध्यांची हालचाल सुलभ होते, लवचिकता आणि कार्यपद्धती सुधारण्यास मदत होते तसेच निरोगी वजनही राखता येते.

ऑस्टिओआर्थराइटिस असलेल्या रुग्णांना ‘कार्डिसेप्स’ आणि ‘हॅमस्ट्रिंग्स’ या स्नायूंना बळकट करण्याची प्रमुख आवश्यकता असते. त्यासाठी स्नायूंना गुरुत्वाकर्षण आणि प्रतिकाराविरुद्ध कार्य करण्याची शक्ती देणारे , वजन उचलण्याचे व्यायाम रुग्णांनी करावे.

योगासाने ठरतात प्रभावी

जोमदार हालचाली नसल्यामुळे ऑस्टिओआर्थराइटिस रुग्णांना योगासने करणे अधिक सुरक्षित असते. नियमित योगासनांमुळे गुढग्यांची हालचाल आणि कार्य सुधारते. सांधेदुखी कमी होऊन स्नायूंना बळकटी मिळते . हालचालींची गती सुधारून संतुलन येते.

