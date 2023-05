Jalgaon Fraud Crime : ऑनलाईन ट्रेडींगच्या नावे 9 लाखांचा गंडा

By

Jalgaon Crime News : ऑनलाईन ट्रेडींगमध्ये गुंतवणूक करून नफा मिळवून देण्याच्या नावाखाली फसवणूक करणाऱ्या संशयिताला गुजरात राज्यातील भावनगर येथून रविवारी (ता. २८) रात्री दहाला जळगाव सायबर पोलिसांनी अटक केली. (9 lakhs looted in name of online trading fraud jalgaon crime news)

रावेर तालुक्यातील एकाला ऑनलाईन ट्रेडींगमध्ये गुंतवणुकीतून मोठा नफा मिळवून देण्याच्या नावाखाली तब्बल ९ लाख ३० हजारांची ऑनलाईन फसवणूक केली होती. याबाबत जळगाव सायबर पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल झाला आहे.

पोलिसांनी फिर्यादीचे व्हॅट्‌सॲप आणि बँकेतील व्यवहारच्या मदतीने संशयित भावनगर येथील असल्याचे निष्पन्न केले.

हेही वाचा : Credit Card फसवणूक....काय घ्याल काळजी?

सायबर ठाण्याचे पोलिस निरीक्षक अशोक उतेकर यांनी उपनिरीक्षक दिगंबर थोरात, पोलिस नाईक प्रवीण वाघ, दिलीप चिंचोले, गौरव पाटील यांना भावनगरला रवाना केले. पथकाने संशयित विजय ऊर्फ अजय दयाभाई कलसरीया (वय ३३, रा. अम्रेली, भावनगर) याला ताब्यात घेतले.

चौकशी केली असता, त्याने गुन्ह्याची कबुली दिली. त्याच्याकडून पाच लाख रुपये हस्तगत केले आहेत. पोलिस निरीक्षक अशोक उतेकर तपास करीत आहे.