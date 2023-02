Jalgaon News : शिक्षकांच्या अनुपस्थितीने पालक संतापले; कारवाई करण्याची मागणी

कजगाव (ता. भडगाव) : येथील केंद्रीय जिल्हा परिषद मराठी मुलांची शाळेत शिक्षक शाळेत वेळेवर न आल्याने पालक शिक्षकांवर संतापल्याचा प्रकार सोमवारी (ता. ६) घडला असून, शाळा प्रशासनाच्या कारभाराविषयी पालकांनी नाराजी व्यक्त केली.

येथील केंद्रीय जिल्हा परिषद मराठी मुलांच्या शाळेची वेळ सकाळी अकराची असताना गावातील पालक आपल्या पाल्यांना घेऊन शाळेत आले असताना मुख्य प्रवेशद्वार बंद होते. यामुळे विद्यार्थ्यांना शाळा आवारात जाता आले नाही. (Absence of teachers and parents Type in Zilla Parishad School at Naigaon demand for action Jalgaon News)

या वेळी पालक, विद्यार्थी यांची मोठी गर्दी झाली होती. काही विद्यार्थी प्रवेशद्वारवरच खेळू लागले. यामुळे रस्त्यावर ये जा करणाऱ्या वाहनधारकांना देखील काळजीपूर्वक जावे लागत होते. दरम्यान, विद्यार्थी प्रवेशद्वारावर काय करताय? शाळेत का जात नाही?

याबाबत गावातील नागरिकांनी माहिती घेतली असता शाळेची वेळ झाली तरी मुख्याध्यापक किंवा शिक्षक अजून आलेले नाहीत, असे समजताच पालकांनी संताप व्यक्त केला. या वेळी नागरिकांनी ग्रामपंचायत पदाधिकाऱ्यांना कळविले असता तेथे सरपंच पुत्र अनिल महाजन, हिलाल चौधरी, मांगिलाल मोरे, विजय गायकवाड आदी ग्रामस्थ हजर झाले.

या वेळी केंद्रप्रमुख कोमलसिंग पाटील यांना बोलावून या प्रकाराविषयी जाब विचारला असता त्यांना शाळेत एक शिक्षक वगळता कोणीही आढळून आले नाही. तेव्हा गैरहजर शिक्षकांवर ग्रामस्थांनी कारवाईची मागणी केली.

दरम्यान, थोड्या वेळेनंतर मुख्याध्यापक रंजना भांडारकर आल्या, तेव्हा त्यांनी मला वाहन वेळेवर मिळाले नाही म्हणून उशीर झाला, असे कारण सांगितले. मात्र इतर शिक्षक देखील हजर का नाहीत? याबाबत ग्रामस्थांनी विचारले असता त्यांना उत्तरे देता आली नाहीत. या वेळी सामाजिक कार्यकर्ते अनिल महाजन, हिलाल चौधरी, ग्रामपंचायत सदस्य मांगिलाल मोरे, विजय गायकवाड यापुढे असा प्रकार खपवून घेतला जाणार नाही, अशी तंबी दिली, तसेच केंद्रप्रमुखांकडे गैरहजर शिक्षकांवर कारवाईची मागणी केली आहे.

कारवाई करणार : गटशिक्षणाधिकारी

कजगाव येथील जिल्हा परिषदेतील शाळेतील शिक्षक वेळेवर शाळेत आले नाहीत. या प्रकाराची माहिती झाली असून, गैरहजर शिक्षकांची माहिती मागवून कारवाई करण्यात येईल, असे भडगाव येथील गटशिक्षणाधिकारी सचिन परदेशी यांनी सांगितले.

