Jalgaon Crime News : मूल होत नसल्याने विवाहितेचा छळ

Jalgaon Crime News : शहरातील समर्थ कॉलनीतील विवाहितेच्या पतीने वेगळ्या बाईबरोबर घरोबा केला.

मारहाण करण्याची तक्रार विवाहितेने दिली आहे, तर पिंप्राळा हुडकोतील माहेरवाशीण विवाहितेला मूल होत नसल्याने पती छळ करीत असल्याने पतीसह सासरच्या मंडळींविरुद्ध गुन्हा दाखल झाला आहे. (abuse of married women for not having children jalgaon crime news)

पिंप्राळ्यातील समर्थ कॉलनीतील प्रियंका बाविस्कर (वय २३) यांचा विवाह अमळनेरच्या अशोकरावनगरातील अविनाश शांताराम बाविस्कर यांच्याशी झाला आहे. पती अविनाश यांचे बाहेरच्या महिलेसोबत अनैतिक संबध असून, त्यास विरोध केला, म्हणून पत्नीचा छळ व मारहाण, पतीसह सासरच्या मंडळीने प्रियंकाला ठार मारण्याची धमकी दिली.

याबाबत रामानंदनगर पोलिस ठाण्यात पती अविनाश, सासरे शांताराम, सासू निर्मला, नणंद गौरी वानखेडे यांच्याविरुद्ध गुन्हा दाखल झाला आहे. सहाय्यक फौजदार कालससिंग बारेला तपास करीत आहेत.

पिंप्राळा हुडकोतील न्यू ख्वाँजानगरमधील माहेरवाशीण बुशराबी परवीन जुबेर शेख (वय २५) यांचा विवाह शहरातील सालारनगरमधील जुबेर रियाज शेख यांच्यासोबत झाला आहे. मूलबाळ होत नाही, म्हणून पती, सासू, सासरे व इतरांनी मारहाण, शिवीगाळ व ठार मारण्याची धमकी दिली.

याबाबत विवाहितेने दिलेल्या फिर्यादीवरून पती जुबेर, सासरे रियाज, सासू नजमा, नणंद राणी, अमरीन व आफरीन यांच्याविरुद्ध गुन्हा दाखल झाला आहे. पोलिस नाईक हर्शल पाटील तपास करीत आहे.