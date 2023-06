By

Jalgaon News : उमाळा (ता. जळगाव) गावाजवळ ट्रकने अचानक ब्रेक मारले. मागून येणारी दुचाकी ट्रकवर धडकून दुचाकीवरील पितापुत्र जखमी झाले.

टाकळी (ता. जामनेर) येथील शंकर नारायण जंजाळ (वय ५८) १९ जूनला मुलगा सचिन याच्यासोबत दुचाकी (एमएच १९-६२५३)वरून जळगावहून जामनेरकडे निघाले.(Accident involving two wheeler hitting a truck Father and son serious Jalgaon News)

उमाळा गावाजवळ दुचाकीसमोर चालणाऱ्या ट्रक (टीएन ३०-२६४७)ने अचानक ब्रेक मारला. त्यामुळे ट्रकमागील जंजाळ यांची दुचाकी ट्रकवर धडकली.

या अपघातात दुचाकीवरील शंकर जंजाळ व त्यांचा मुलगा सचिन गंभीर जखमी झाले. याबाबत शंकर जंजाळ यांनी बुधवारी (ता. २१) दिलेल्या फिर्यादीवरून एमआयडीसी पोलिस ठाण्यात ट्रकचालकाविरुद्ध गुन्हा दाखल झाला आहे. पोलिस उपनिरीक्षक अनिस शेख तपास करीत आहेत.

