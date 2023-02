Jalgaon Crime News : वन जमीन मिळविण्याचे अमिष देत गंडविले

जळगाव : शहरातील मेहरुण तलावासमोरील लेक रेसिडेन्सीमधील गृहस्थाला भाडेपट्ट्यावर सरकारी वन जमीन मिळवून देतो, रक्षा मंत्रालयातर्फे इलेक्ट्रीक किट तपासणी करून देण्याचे ट्रेंडर मिळवून देतो, असे सांगत वेळेावेळी ६५ लाख रुपयांची फसवणूक करण्यात आली.

जिल्‍हा न्यायालयाच्या आदेशान्वये एमआयडीसी पोलिसांत गुन्ह्याची नोंद झाली आहे.

लेक रेसिडेन्सीमधील राकेश चव्हाण (वय ४८) यांची शिवचंद्र व्यंकट चिटणीस (५९, रा. राधाकृष्ण कॉलनी) यांच्याशी ओळख झाली. ओळखीतून शिवचंद्र चिटणीस याने राकेश चव्हाण यांना ‘मी तुम्हाला सरकारी वन जमीन लिजवर मिळवून देतो. (Acquire forest land Baited and messed up Suspect arrested after Theft 65 lakhs of rupees Jalgaon News)

माझी रक्षा मंत्रालयात ओळख असून, तेथून इलेक्ट्रीक तपासणी किट मिळवून देतो’, असे सांगत वेळोवेळी धनादेशाद्वारे तब्बल ६५ लाख ५० हजार रुपये उकळले. पैसे घेऊनही कुठलेच काम न करता पोबारा केला. चिटणीस यांना संपर्क केला असता, सुरवातीला टाळाटाळ केली.

आता त्याच्याशी संपर्कच होत नसल्याने राकेश चव्हाण यांनी जिल्‍हा न्यायालयात व दिवाणी न्यायालयात स्वतंत्र तक्रारी दाखल केल्या. न्यायालयाने दिलेल्या आदेशान्वये एमआयडीसी पोलिस ठाण्यात शिवचंद्र व्यंकट चिटणीस याच्याविरुद्ध गुन्हा दाखल झाला आहे. पोलिस उपनिरीक्षक रवींद्र गिरासे तपास करीत आहेत.

