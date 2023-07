Jalgaon News : फुकट्या साडेचार लाख प्रवाशांवर कारवाई; 95 कोटींपेक्षा जास्त दंड वसूल

Jalgaon News : मध्य रेल्वेने गेल्या तीन महिन्यांत साडेचार लाखांपेक्षा जास्त फुकट्या प्रवाशांवर कारवाई करत तब्बल ९५.०४ कोटींचा दंड वसूल केला आहे. विनातिकीट प्रवास आणि इतर अनियमिततेमुळे होणाऱ्या अशा महसुलावर वरिष्ठ अधिकारी बारकाईने लक्ष ठेवून आहेत.

मध्य रेल्वेवर एप्रिल ते जून २०२३ दरम्यान विनातिकीट व अनियमित प्रवासाची आणि बुक न केलेल्या सामानाची एकूण १३.३९ लाख प्रकरणे आढळून आली. तिकीट तपासणिसांनी केलेल्या कारवाईत ४.१० लाख प्रकरणांमधून मध्य रेल्वेचा महसूल २७.७० कोटी होता. (Action against four and a half lakh without ticket passengers 95 crore in fines collected jalgaon news)

मध्य रेल्वेने विनातिकीट आणि अनियमित प्रवासाला आळा घालण्यासाठी उपनगरीय सेवा, मेल एक्स्प्रेस, प्रवासी सेवा आणि विशेष गाड्यांमध्ये सखोल तिकीट तपासणी करीत विना तिकीट प्रवास आणि इतर अनियमिततेमुळे होणाऱ्या अशा महसुलावर वरिष्ठ अधिकारी बारकाईने लक्ष ठेवून आहेत. एप्रिल ते जून या तीन महिन्याच्या काळात तिकीट तपासणी दरम्यान ९४.०४ कोटी महसूल वसूल केला आहे.

याच काळात अनियमित प्रवासाची आणि बुक न केलेल्या सामानाची एकूण १३.३९ लाख प्रकरणे आढळून आली, तिकीट तपासणीचे उत्पन्न ४.१० लाख प्रकरणांमधून २७.७० कोटी होते. अशा फुकट्या प्रवाशांकडून एप्रिल-जून या कालावधीसाठी ९४.०४ कोटी रुपयांचा महसूल मध्य रेल्वेला प्राप्त झाला आहे. प्रमाणबद्ध उद्दिष्टापेक्षा ४१.४२ टक्के हा महसूल अधिक आहे.

प्रवाशांची गैरसोय टाळण्यासाठी आणि सन्मानाने प्रवास करण्यासाठी प्रवाशांनी योग्य आणि वैध रेल्वे तिकीट घेऊन प्रवास करण्याचे मध्य रेल्वेकडून आवाहन करण्यात आले आहे.

लोडिंग वाढले

मध्य रेल्वेचे जूनसाठी ७.४० दशलक्ष टन मालवाहू लोडिंग झाली असून, गेल्या वर्षीच्या तुलनेत ३.६ टक्के अधिक आहे. मध्य रेल्वेने जून-२०२२ मधील ७२०.९ कोटींच्या तुलनेत जून २०२३ मध्ये रुपये ८०६.१० कोटींचा मूळ मालवाहतूक महसूल मिळवला. मध्य रेल्वेने सर्व कमोडिटीजमध्ये कामगिरी सुधारली आहे. ज्यामुळे ती गेल्या वर्षीच्या याच महिन्याच्या तुलनेत वाढीव लोडिंग साध्य करू शकली आहे.

मध्य रेल्वेकडून २२ कोटींची मालवाहतूक

मध्य रेल्वेकडून जूनसाठी आतापर्यंतचे सर्वोत्कृष्ट ७.४० दशलक्ष टन मालवाहतूक करण्यात आली आहे. तर मध्य रेल्वेला एप्रिल ते जून या तीन महिन्यांच्या कालावधीत २२ कोटी ३५ लाख रुपयांचा मालवाहतूक महसूल प्राप्त झाल्याची माहिती रेल्वे प्रशासनाकडून देण्यात आली.