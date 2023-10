Jalgaon News : तंबाखू खावून भिंती ‘रंगविणाऱ्यां’वर कारवाई; पावणे तीन लाखांचा दंड वसूल

By

Jalgaon News : तंबाखूमुक्त जळगाव जिल्हा करण्यासाठी प्रशासन सरसावले आहे. राष्ट्रीय तंबाखू नियंत्रण कायदा २००३ची कडक अंमलबजावणी करण्यात येत आहे.

या कायद्यांतर्गत सप्टेंबर २०२३ अखेर १०८ गुन्हे दाखल करण्यात आले असून, १ हजार ४३७ प्रकरणांत २ लाख ८२ हजार ४०० रूपयांचा दंड वसूल करण्यात आला आहे. तंबाखूमुक्तीसाठी जिल्हा प्रशासनाला सहकार्य करावे, असे आवाहन जिल्हाधिकारी आयुष प्रसाद यांनी केले आहे.

जिल्हा तंबाखू नियंत्रण व मौखिक आरोग्य समन्वय समितीची बैठक जिल्हाधिकारी कार्यालयात झाली. त्यावेळी ही माहिती देण्यात आली. (Action taken against people spitting tobacco on wall jalgaon news)

मुख्य कार्यकारी अधिकारी अंकित, जिल्हा आरोग्य अधिकारी डॉ. सचिन भायेकर, समिती सदस्य राज मोहम्मद खान शिकलगर, अनिल गुंजे यांच्यासह पोलिस, आरोग्य, अन्न व औषध विभाग, शिक्षण व विविध शासकीय विभागांचे अधिकारी उपस्थित होते. जिल्हाधिकारी प्रसाद यांनी तंबाखू नियंत्रण कायद्याबाबत विविध विभागांना सूचना दिल्या.

कोटपा- २००३ कायद्याची प्रभावी अंमलबजावणी करावी. कलम ५ व कलम ७ अंतर्गत मासिक किमान १० कारवाई कराव्यात. शाळेपासून १०० यार्ड परिसरातील पान टपरी, तंबाखू तथा तंबाखू विक्री केंद्रांवर करवाई करून त्यांना हटविण्यात यावे. जीएसटी विभागामार्फत तंबाखू तथा तंबाखूजन्य पदार्थाच्या विक्रीचा मासिक अहवाल प्राप्त करून घेण्यात यावा.

तंबाखू तथा तंबाखूजन्य पदार्थाचे सेवन करणाऱ्यांचे समुपदेशन करावे. त्यांची नोंदणी वाढवावी. प्रत्येक ग्रामीण रुग्णालय व उपजिल्हा रुग्णालयातील दैनंदिन, मासिक रुग्णसंख्या वाढवावी व जास्तीत जास्त उपचार द्यावेत. मौखिक आरोग्य, मुख कर्करोग प्रतिबंध विषयावर जनजागृतीपर संदेश तयार करून सोशल मिडियाद्वारे प्रसारित करावेत. अशा सूचना जिल्हाधिकाऱ्यांनी दिल्या.

पोलिसही करणार कारवाई

जिल्ह्यातील नागरिकांनी तंबाखूचे सेवन थांबविण्यासाठी जाणीवपूर्वक प्रयत्न करावेत. जिल्हा प्रशासन जनजागृती उपक्रम राबवित आहे. पोलिस विभागाकडून प्रतिबंधात्मक उपाययोजनांसाठी पोलिस दलाद्वारे आवश्यक कारवाई करण्यात येणार आहे.