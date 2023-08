Jalgaon Crime News : घरगुती गॅसचा काळाबाजार; अनधीकृत गॅस पंपांवर दोन ठिकाणी कारवाई

By

Jalgaon Crime News : औद्योगीक वसाहत पोलीस ठाण्याच्या हद्दीत अजिंठा चौक आणि जळगाव तोल काटा परिसरात घरगुती गॅसचा काळाबाजार करून वाहनांमध्ये भरतांना पोलीस उपअधिक्षक संदीप गावीत यांच्या पथकाने छापा टाकून कारवाई केली.

दोन्ही ठिकाणाहून एकुण ६५ हजार २०० रूपयांचे साहित्य जप्त करण्यात आले आहे. (Action taken in 2 locations of unauthorized gas pump jalgaon crime news)

या प्रकरणी एमआयडीसी पोलीस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. अजिंठा चौकातील मुरली मनोहर हॉटेलच्या मागे आणि जळगाव तोल काटा परिसरात घरगुती गॅस बेकायदेशीरित्या वाहनांमध्ये भरत असल्याची गोपनिय माहिती पोलीस उपअधिक्षक संदीप गावीत यांना मिळाली होती.

निरीक्षक जयपाल हिरे, सहाय्यक फौजदार अतुल वंजारी, सचिन साळुंखे, राहुल पाटील, श्रीकांत बदर, शिवाजी हटकर, ज्ञानेश्‍वर हटकर, ईश्‍वर भालेराव, किशोर पाटील, पोलिस नाईक अल्ताफ पठाण यांच्या पथकाने पहिली कारवाई अजिंठा चौकात एका पत्र्याच्या शेडमध्ये केली. यात संशयित वसीम कदीर पटेल (वय २५, रा. मेहरूण) हा बेकायदेशीररित्या घरगुती गॅस वाहनांमध्ये भरतांना आढळून आला.

या ठिकाणाहुन गॅस भरण्याचे साहित्य, व्हॅक्यूम पंप, गॅस सिलिंडर, वजन काटा असा एकुण ३० हजार १०० रूपयांचा ऐवज हस्तगत केला. दुसरी कारवाई जळगाव तोल काटाजवळ आडोशाला एका टपरीत शेख आसीफ शेख शकिल (वय १८, रा. मास्टर कॉलनी) हा प्रवासी वाहनात घरगुती गॅस भरताना दिसून आला.

पोलीसांनी कारवाई करत त्याच्याजवळील ३५ हजार १०० रूपयांचा मुद्देमाल हस्तगत केला. सचिन साळुंखे, राहुल पाटील यांच्या फिर्यादीवरून एमआयडीसी पोलीस ठाण्यात दोन गुन्हे दाखल करण्यात आले आहेत.