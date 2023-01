Sand Transport : वाळूमाफियांवर मोक्कांतर्गत होणार कारवाई

जळगाव : जिल्ह्यातील अवैध वाळू वाहतूक करणाऱ्यांना आता चाप बसणार आहे. अवैध वाळू वाहतूक करणाऱ्यांविरोधात यापुढे मोक्का कायद्यांतर्गत कारवाई करण्याचे आदेश जिल्हाधिकारी अमन मित्तल यांनी दिले आहेत. जिल्हाधिकाऱ्यांच्या आदेशानंतर अवैध वाळू वाहतूक करणाऱ्यांचे धाबे दणाणले आहे.

मांडळ (ता. अमळनेर) येथील शेतकरी जयवंत कोळी यांना मंगळवारी (ता. १७) वाळूमफियांनी फावड्याने मारहाण केली होती. नंतर शेतकऱ्याच्या अंगावर ट्रॅक्टर घालून त्यांची निर्घृण हत्या केली, असा आरोप आहे. या घटनेनंतर जळगाव जिल्ह्यात वाळूमाफियांबाबत रोष निर्माण झाला. घटनेचे गांभीर्य लक्षात घेऊन जिल्हाधिकाऱ्यांनी संशयितांबाबत कठोर कारवाई करण्याचा निर्णय घेतला. (Action will be taken against sand mafia under Mokka Collector order for farmers murder Jalgaon News)

अवैध वाळू वाहतूक करणाऱ्यांवर थातूरमातूर कारवाई करून त्यांना सोडून देण्यात आल्याच्या घटना अनेकवेळा घडल्या आहेत. त्यामुळेच एखाद्याची निर्घृणपणे हत्या करण्यापर्यंत वाळूमाफियांची मजल गेल्याचा आरोप नागरिकांतून होत आहे.

मांडळच्या घटनेला प्रशासनाला जबाबदार धरण्यात येत आहे. यापूर्वीच वाळूमाफियांवर कडक कारवाई केली असती, तर अशी घटना घडली नसती, असे स्थानिक नागरिकांचे मत आहे. यापुढे तरी वाळूमाफियांवर कडक कारवाई करावी, अशी मागणी आता जोर धरू लागली आहे.

